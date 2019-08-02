Roma'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran flaş Kolarov paylaşımı!
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de Kolarov heyecanı yaşanıyor. Sarı-lacivertliler uzun süredir Sırp futbolcunun transferi için yoğun mesai harcıyordu. Fenerbahçeli taraftarların da merakla beklediği transferde flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Roma kulübü, Fenerbahçe'yi heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
02.08.2019 23:02
- Son Güncelleme: 02.08.2019 23:12
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