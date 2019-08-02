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Roma'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran flaş Kolarov paylaşımı!

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de Kolarov heyecanı yaşanıyor. Sarı-lacivertliler uzun süredir Sırp futbolcunun transferi için yoğun mesai harcıyordu. Fenerbahçeli taraftarların da merakla beklediği transferde flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Roma kulübü, Fenerbahçe'yi heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

02.08.2019 23:02 - Son Güncelleme: 02.08.2019 23:12
Roma'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran flaş Kolarov paylaşımı!

Fenerbahçe'de Kolarov ile ilgili transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Roma'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran flaş Kolarov paylaşımı!

Sarı-lacivertliler bir süredir sessiz kaldığı transferde yeniden gaza basıyor.

Roma'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran flaş Kolarov paylaşımı!

Fenerbahçeli kurmaylar ilk olarak Kayserispor'dan Deniz Türüç'ü kadrosuna katarak Galatasaray'a transfer çalımı attı.

Roma'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran flaş Kolarov paylaşımı!

Bayern Münih ve Real Madrid maçlarındaki defansif hataları göz önüne alan Fenerbahçeli kurmaylar savunma bölgesi için alarma geçti.

Roma'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran flaş Kolarov paylaşımı!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler birçok yıldız ile temas halindeydi.

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