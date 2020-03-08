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Rizespor-Alanyaspor maçı öncesi duygu dolu anlar! Ünal Karaman ve futbolcuları asker kıyafeti giyip...

İdlib'de katil Esad'ın kalleş saldırısı Türkiye'yi yasa boğdu. Sanatçılarından siyasetçilerine, futbolcularından esnafına birçok kesimden kahraman Mehmetçik'e destek geldi. Son olarak Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcular, Alanyaspor karşılaşması öncesinde Mehmetçik'e mesaj yolladı. Karaman ve oyuncuları, Bahar Kalkanı Harekatı şehitlerini anmak için düzenlenen seremonide askeri kıyafetlerle yer aldı.

08.03.2020 17:25 - Son Güncelleme: 08.03.2020 17:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





