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Rizespor-Alanyaspor maçı öncesi duygu dolu anlar! Ünal Karaman ve futbolcuları asker kıyafeti giyip...

İdlib'de katil Esad'ın kalleş saldırısı Türkiye'yi yasa boğdu. Sanatçılarından siyasetçilerine, futbolcularından esnafına birçok kesimden kahraman Mehmetçik'e destek geldi. Son olarak Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcular, Alanyaspor karşılaşması öncesinde Mehmetçik'e mesaj yolladı. Karaman ve oyuncuları, Bahar Kalkanı Harekatı şehitlerini anmak için düzenlenen seremonide askeri kıyafetlerle yer aldı.

08.03.2020 17:25 - Son Güncelleme: 08.03.2020 17:25
Rizespor-Alanyaspor maçı öncesi duygu dolu anlar! Ünal Karaman ve futbolcuları asker kıyafeti giyip...

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Alanyaspor'un karşı karşıya geldiği maçın öncesinde ev sahibi ekipten Mehmetçiğe mesaj vardı.

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Rizespor-Alanyaspor maçı öncesi duygu dolu anlar! Ünal Karaman ve futbolcuları asker kıyafeti giyip...

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Ünal Karaman ve oyuncuları, Bahar Kalkanı harekatı şehitlerini anmak için seremonide askeri kıyafetlerle yer aldı

Rizespor-Alanyaspor maçı öncesi duygu dolu anlar! Ünal Karaman ve futbolcuları asker kıyafeti giyip...

Çaykur Rizespor'un başkanı Hasan Kartal da askeri kıyafetle tribündeki yerini aldı.

Rizespor-Alanyaspor maçı öncesi duygu dolu anlar! Ünal Karaman ve futbolcuları asker kıyafeti giyip...

Müsabaka öncesi gerçekleştirilen seremoniye ev sahibi ekip oyuncuları, kafalarında jandarma komando kepiyle ve kollarında uzman çavuş rütbe armaları yer alan parkalar giymiş olarak çıkarken, İstiklal Marşı'nı da Türk bayrağına dönerek okudu.

Rizespor-Alanyaspor maçı öncesi duygu dolu anlar! Ünal Karaman ve futbolcuları asker kıyafeti giyip...

Teknik direktör Ünal Karaman'ın yedek kulübesinde, başkan Hasan Kartal'ın ise protokol tribününde asker parkası ve kepiyle yer aldığı görüldü.

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