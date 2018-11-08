Rıdvan Dilmen de o tartışmaya katıldı! Dilmene göre Hagi mi, Alex mi daha iyi? İşte cevabı

Rıdvan Dilmen de o tartışmaya katıldı! Dilmen'e göre Hagi mi, Alex mi daha iyi? İşte cevabı
Fenerbahçe'nin efsane oyuncuları arasında gösterilen ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen; Hagi mi Alex mi?, Messi mi Ronaldo mu? sorularına yanıt verdi.
TEKNİK ADAMLIK YAPMAMA SEBEBİ...
Bunun iki sebebi var. Birincisi sağlık sebepleri. Diğeri de Türkiye'de teknik direktörlüğün zor olduğunu görüyoruz. Benim oyunculuk yıllarımda futbol ekonomisi yokken yılda 4-5 başkan değişirdi. Şimdi gelenler koltuğa yapışıyor. Bu tabii ki başkanlar parayı ceplerine atıyor anlamında değil. Eskiden ceplerinden veriyorlardı, antrenörler kalıcı oluyordu. Şimdi ise en kolay yol antrenörü göndermek.
YESİÇ'E SİNİRLİ Mİ?
O pozisyondayken ıslak bir zemin vardı ve aramızda mesafe vardı. Darbe geldiği zaman ben bitti diye düşünmüştüm. Sıkıntılı bir süreç yaşadığında kendisini ziyaret etmiştim. O da beni ziyaret etti. Ben hayatımda namus ve vatan dışında nefret ve kinle yaşayan bir insan olmadım. O da kariyerimin bitmesine sebep olmak istemezdi. Kendisine nefret ve kin tutmuyorum.