Rıdvan Dilmen de o tartışmaya katıldı! Dilmene göre Hagi mi, Alex mi daha iyi? İşte cevabı

YESİÇ'E SİNİRLİ Mİ?

O pozisyondayken ıslak bir zemin vardı ve aramızda mesafe vardı. Darbe geldiği zaman ben bitti diye düşünmüştüm. Sıkıntılı bir süreç yaşadığında kendisini ziyaret etmiştim. O da beni ziyaret etti. Ben hayatımda namus ve vatan dışında nefret ve kinle yaşayan bir insan olmadım. O da kariyerimin bitmesine sebep olmak istemezdi. Kendisine nefret ve kin tutmuyorum.