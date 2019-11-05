Real Madrid'in Galatasaray maçı kadrosu açıklandı! 7 yıldız isim kafilede yok...
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaşacak. Çarşamba günü TSİ 23.00'te oynanacak kritik maç öncesi İspanyol devinin maç kadrosu belli oldu. İspanyol ekibinde, 7 yıldız oyuncu sarı-kırmızılılar karşısında sahadaki yerini alamayacak. İşte Real Madrid'in Galatasaray kafilesi ve kadroda olmayan isimler...
05.11.2019 19:45
- Son Güncelleme: 05.11.2019 19:46
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