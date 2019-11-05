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Real Madrid'in Galatasaray maçı kadrosu açıklandı! 7 yıldız isim kafilede yok...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaşacak. Çarşamba günü TSİ 23.00'te oynanacak kritik maç öncesi İspanyol devinin maç kadrosu belli oldu. İspanyol ekibinde, 7 yıldız oyuncu sarı-kırmızılılar karşısında sahadaki yerini alamayacak. İşte Real Madrid'in Galatasaray kafilesi ve kadroda olmayan isimler...

05.11.2019 19:45 - Son Güncelleme: 05.11.2019 19:46
Real Madrid'in Galatasaray maçı kadrosu açıklandı! 7 yıldız isim kafilede yok...

Courtoıs

Real Madrid'in Galatasaray maçı kadrosu açıklandı! 7 yıldız isim kafilede yok...

Areola

Real Madrid'in Galatasaray maçı kadrosu açıklandı! 7 yıldız isim kafilede yok...

Altube

Real Madrid'in Galatasaray maçı kadrosu açıklandı! 7 yıldız isim kafilede yok...

Carvajal

Real Madrid'in Galatasaray maçı kadrosu açıklandı! 7 yıldız isim kafilede yok...

E. Militao

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