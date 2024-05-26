Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos futbolu bırakacağını açıkladı! Santiago Bernabeu'da duygu dolu anlar

Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) sonrası futbolu bırakacağını açıkladı.
İspanya LaLiga takımlarından Real Madrid'in Alman futbolcusu Toni Kroos, eflatun-beyazlıların internet sitesinden yapılan açıklama ile Euro 2024 sonrasında profesyonel futbolculuk kariyerine son verme kararı aldığını duyurdu.
Temmuz 2014'te İspanyol ekibine katılan Kroos, 10 sezonda 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 4'er kez UEFA Süper Kupa, La Liga ve İspanya Süper Kupa'nın yanı sıra 1 kez de İspanya Kupası (Copa del Rey) şampiyonluğu kazandı.