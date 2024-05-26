Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos futbolu bırakacağını açıkladı! Santiago Bernabeu'da duygu dolu anlar

İspanya LaLiga takımlarından Real Madrid 'in Alman futbolcusu Toni Kroos , eflatun-beyazlıların internet sitesinden yapılan açıklama ile Euro 2024 sonrasında profesyonel futbolculuk kariyerine son verme kararı aldığını duyurdu.

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Temmuz 2014'te İspanyol ekibine katılan Kroos, 10 sezonda 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 4'er kez UEFA Süper Kupa, La Liga ve İspanya Süper Kupa'nın yanı sıra 1 kez de İspanya Kupası (Copa del Rey) şampiyonluğu kazandı.