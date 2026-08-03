Premier Lig'e Mohamed Salah damgası! Gol ve asist katkısında zirvedeki 20 yıldız

Premier Lig, son 10 yılda dünya futbolunun en büyük yıldızlarına ev sahipliği yaptı. Bu süreçte bazı futbolcular yalnızca attıkları gollerle değil, takım arkadaşlarına hazırladıkları pozisyonlarla da fark yarattı. Gol ve asist katkılarının toplamı dikkate alındığında Mohamed Salah, gösterdiği istikrarlı performansla rakiplerine büyük fark attı. Liverpool formasıyla kırdığı rekorlara yenilerini ekleyen yıldız oyuncu, Premier Lig tarihinin en üretken isimleri arasındaki yerini daha da sağlamlaştırdı. İşte son 10 sezonda gol ve asist toplamında zirvede bulunan 20 futbolcu...