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Premier Lig'e Mohamed Salah damgası! Gol ve asist katkısında zirvedeki 20 yıldız

Premier Lig'de son 10 sezon boyunca hücum üretkenliğine damga vuran futbolcular belli oldu. Gol ve asist katkılarının toplamı baz alındığında zirvede Mohamed Salah yer aldı. Mısırlı yıldız, Harry Kane, Son Heung-min ve Kevin De Bruyne gibi dünya futbolunun en önemli isimlerini geride bırakarak listenin zirvesine oturdu. İşte Premier Lig'in son 10 sezonunda en fazla gol katkısı veren 20 futbolcu...

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Premier Lig’in Son 10 Yılındaki En Üretken Futbolcular

Premier Lig, son 10 yılda dünya futbolunun en büyük yıldızlarına ev sahipliği yaptı. Bu süreçte bazı futbolcular yalnızca attıkları gollerle değil, takım arkadaşlarına hazırladıkları pozisyonlarla da fark yarattı. Gol ve asist katkılarının toplamı dikkate alındığında Mohamed Salah, gösterdiği istikrarlı performansla rakiplerine büyük fark attı. Liverpool formasıyla kırdığı rekorlara yenilerini ekleyen yıldız oyuncu, Premier Lig tarihinin en üretken isimleri arasındaki yerini daha da sağlamlaştırdı. İşte son 10 sezonda gol ve asist toplamında zirvede bulunan 20 futbolcu...

Chris Wood: 90 Katkıyla Öne Çıkıyor

20. CHRIS WOOD
GOL SAYISI: 70
ASİST SAYISI: 20
TOPLAM: 90

Gabriel Jesus’un 92 Gollük Katkısı

19. GABRIEL JESUS
GOL SAYISI: 56
ASİST SAYISI: 36
TOPLAM: 92

Jarrod Bowen: 94 Gollük Performans

18. JARROD BOWEN
GOL SAYISI: 58
ASİST SAYISI: 36
TOPLAM: 94

Roberto Firmino’dan 95 Gollük Destek

17. ROBERTO FIRMINO
GOL SAYISI: 52
ASİST SAYISI: 43
TOPLAM: 95

Aubameyang: 96 Gol ve Asistiyle Zirvede

16. PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG
GOL SAYISI: 68
ASİST SAYISI: 28
TOPLAM: 96

Lacazette’in 111 Katkıda Bulunduğu Başarı

15. ALEXANDRE LACAZETTE
GOL SAYISI: 71
ASİST SAYISI: 40
TOPLAM: 111

Phil Foden’ın 114 Gollük Etkisi

14. PHIL FODEN
GOL SAYISI: 66
ASİST SAYISI: 48
TOPLAM: 114

Riyad Mahrez: 116 Gol ve Asist

13. RIYAD MAHREZ
GOL SAYISI: 63
ASİST SAYISI: 53
TOPLAM: 116

Bukayo Saka’dan 119 Gollük Destek

12. BUKAYO SAKA
GOL SAYISI: 58
ASİST SAYISI: 61
TOPLAM: 119

Sadio Mané’nin 122 Katkısı

11. SADIO MANÉ
GOL SAYISI: 77
ASİST SAYISI: 45
TOPLAM: 122

Marcus Rashford: 124 Gollük Performans

10. MARCUS RASHFORD
GOL SAYISI: 84
ASİST SAYISI: 40
TOPLAM: 124

Ollie Watkins: 128 Gol ve Asist

9. OLLIE WATKINS
GOL SAYISI: 91
ASİST SAYISI: 37
TOPLAM: 128

Erling Haaland: 136 Katkılık Dev Performans

8. ERLING HAALAND
GOL SAYISI: 112
ASİST SAYISI: 24
TOPLAM: 136

Bruno Fernandes’ten Toplam 143 Katkı

7. BRUNO FERNANDES
GOL SAYISI: 71
ASİST SAYISI: 72
TOPLAM: 143

Raheem Sterling: 147 Gol ve Asist

6. RAHEEM STERLING
GOL SAYISI: 99
ASİST SAYISI: 48
TOPLAM: 147

Jamie Vardy’nin 150 Gollük Başarısı

5. JAMIE VARDY
GOL SAYISI: 116
ASİST SAYISI: 34
TOPLAM: 150

Kevin De Bruyne’den 174 Gollük Katkı

4. KEVIN DE BRUYNE
GOL SAYISI: 65
ASİST SAYISI: 109
TOPLAM: 174

Son Heung-Min: 193 Katkıyla Yıldızlaşıyor

3. SON HEUNG-MIN
GOL SAYISI: 123
ASİST SAYISI: 70
TOPLAM: 193

Harry Kane: 205 Gollük Performans

2. HARRY KANE
GOL SAYISI: 164
ASİST SAYISI: 41
TOPLAM: 205

Mohamed Salah: 284 Gol ve Asistle Rekor Kırıyor

1. MOHAMED SALAH
GOL SAYISI: 191
ASİST SAYISI: 93
TOPLAM: 284

Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Spor