Premier Lig'e Mohamed Salah damgası! Gol ve asist katkısında zirvedeki 20 yıldız
Premier Lig'de son 10 sezon boyunca hücum üretkenliğine damga vuran futbolcular belli oldu. Gol ve asist katkılarının toplamı baz alındığında zirvede Mohamed Salah yer aldı. Mısırlı yıldız, Harry Kane, Son Heung-min ve Kevin De Bruyne gibi dünya futbolunun en önemli isimlerini geride bırakarak listenin zirvesine oturdu. İşte Premier Lig'in son 10 sezonunda en fazla gol katkısı veren 20 futbolcu...
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