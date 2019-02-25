Pınar Altuğ direkt hedef gösterdi! (Ünlülerin derbi tahminleri)
Tüm Türkiye Spor Toto Süper Lig'in 23.haftasının kapanış mücadelesinde oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine kilitlendi. Bir yanda ligin üst sıralarında yerini korumak ve şampiyonluğu tatmak isteyen Beşiktaş, öte yanda ligin son sıralarından bir türlü kurtulamayan Fenerbahçe. Sonucu merakla beklenen derbi için magazin dünyasının ünlü isimleri tahminlerini açıkladı. İçlerinde en çok dikkat çeken ise Neslihan Atagül ve Pınar Altuğ oldu. İşte ünlülerin derbi tahminleri.
25.02.2019 11:46
- Son Güncelleme: 25.02.2019 12:22
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