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Pınar Altuğ direkt hedef gösterdi! (Ünlülerin derbi tahminleri)

Tüm Türkiye Spor Toto Süper Lig'in 23.haftasının kapanış mücadelesinde oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine kilitlendi. Bir yanda ligin üst sıralarında yerini korumak ve şampiyonluğu tatmak isteyen Beşiktaş, öte yanda ligin son sıralarından bir türlü kurtulamayan Fenerbahçe. Sonucu merakla beklenen derbi için magazin dünyasının ünlü isimleri tahminlerini açıkladı. İçlerinde en çok dikkat çeken ise Neslihan Atagül ve Pınar Altuğ oldu. İşte ünlülerin derbi tahminleri.

25.02.2019 11:46 - Son Güncelleme: 25.02.2019 12:22
Pınar Altuğ direkt hedef gösterdi! (Ünlülerin derbi tahminleri)

Spor Toto Süper Lig'in 23.haftas kapanış mücadelesinde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sonucu heyecanla beklenen derbi öncesi magazin dünyasının ünlü isimleri derbi tahminlerinden bulundu. İşte ünlü isimlerinden derbi tahminleri.

Hadise

Beşiktaş 0-2 Fenerbahçe

Pınar Altuğ direkt hedef gösterdi! (Ünlülerin derbi tahminleri)

Ümit Karan

Beşiktaş 2-2 Fenerbahçe

Pınar Altuğ direkt hedef gösterdi! (Ünlülerin derbi tahminleri)

Murat Boz

Beşiktaş 3-2 Fenerbahçe

Pınar Altuğ direkt hedef gösterdi! (Ünlülerin derbi tahminleri)

Serhat Ulueren

Beşiktaş 2-2 Fenerbahçe

Pınar Altuğ direkt hedef gösterdi! (Ünlülerin derbi tahminleri)

Mine Tugay

Beşiktaş 0-0 Fenerbahçe

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