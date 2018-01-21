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  • Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'tan Türk taraftarlara küfür! 1
    Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'tan Türk taraftarlara küfür!

    Panathinaikos başkanı Dimitris Giannakopoulos sosyal medyayı birbirine kattı.