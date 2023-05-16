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Haberler Spor ÖZEL | Galatasaray'da planlar değişti! Sacha Boey yerine o gelecek

ÖZEL | Galatasaray'da planlar değişti! Sacha Boey yerine o gelecek

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürüyor. Zirvede yer alan Galatasaray bugün İstanbulspor ile mücadele edecek. Şampiyonluk için geri sayıma geçen Cimbom, transferde de sıcak saatler yarışıyor. Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray mecburen rotayı İtalya'ya kırdı&hellip; İşte transferde yaşanan son gelişmeler&hellip;

Onur Koçhan
takvim.com.tr
Özel haber
16.05.2023 13:41 - Son Güncelleme: 16.05.2023 13:49
ÖZEL | Galatasaray’da planlar değişti! Sacha Boey yerine o gelecek

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey, Avrupa'nın dev kulüplerini peşinden koşturuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
ÖZEL | Galatasaray’da planlar değişti! Sacha Boey yerine o gelecek

Son olarak Alman Ligi ekiplerinden Wolfsburg, Fransız yıldız için harekete geçti.

ÖZEL | Galatasaray’da planlar değişti! Sacha Boey yerine o gelecek

Genç yıldız için önümüzdeki günlerde hareketliliğin daha da artması bekleniyor.

ÖZEL | Galatasaray’da planlar değişti! Sacha Boey yerine o gelecek

2025 yılının Haziran ayına kadar Galatasaray'la sözleşmesi bulunan Fransız sağ bekin, Sarı-Kırmızılı takıma bonuslar dahil en az 15 milyon euro kazandırması bekleniyor.

ÖZEL | Galatasaray’da planlar değişti! Sacha Boey yerine o gelecek

İNGİLİZ VE ALMANLAR DEVREDE

Geçtiğimiz günlerde Crystal Palace'ın, 15 milyon Euro'yu Boey'un transferi için ayırdığı iddia edilmişti.

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