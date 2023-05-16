ÖZEL | Galatasaray'da planlar değişti! Sacha Boey yerine o gelecek
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürüyor. Zirvede yer alan Galatasaray bugün İstanbulspor ile mücadele edecek. Şampiyonluk için geri sayıma geçen Cimbom, transferde de sıcak saatler yarışıyor. Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray mecburen rotayı İtalya'ya kırdı… İşte transferde yaşanan son gelişmeler…
16.05.2023 13:41 - Son Güncelleme: 16.05.2023 13:49
Galatasaray'da bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey, Avrupa'nın dev kulüplerini peşinden koşturuyor.
2025 yılının Haziran ayına kadar Galatasaray'la sözleşmesi bulunan Fransız sağ bekin, Sarı-Kırmızılı takıma bonuslar dahil en az 15 milyon euro kazandırması bekleniyor.
İNGİLİZ VE ALMANLAR DEVREDE
Geçtiğimiz günlerde Crystal Palace'ın, 15 milyon Euro'yu Boey'un transferi için ayırdığı iddia edilmişti.