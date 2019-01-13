Onur Kıvrak hakkında şaşırtan gerçek! 'Trabzonlu Onur olarak anılmak istiyorum' dedi ama...

Son günlerin en flaş haberi Trabzonspor'un file bekçisi Onur Kıvrak'tan geldi. Katıldığı bir programda ''Birkaç önemli takımdan teklif aldım ama reddettim. Trabzonsporlu Onur olarak anılmak istiyorum. Futbolu bıraktım." ifadelerini kullanarak futbolu bıraktığını açıkladı. Onur Kıvrak'ın bu açıklaması bomba etkisi yarattı.

'TRABZONLU ONUR OLARAK ANILMAK İSTİYORUM'

Futbolu bıraktığı açıklamasında bu ifadeleri kullanan Onur Kıvrak aslında Trabzonlu değil. Peki Onur Kıvrak aslen nereli? İşte futbolcuların memleketleri.