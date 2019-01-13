Onur Kıvrak hakkında şaşırtan gerçek! 'Trabzonlu Onur olarak anılmak istiyorum' dedi ama...
Trabzonspor'da önce kadro dışı bırakılan ve ardından sözleşmesi feshedilen Onur Kıvrak son günlerin en flaş kararına imza atarak, futbolu bıraktığını açıkladı. Onur Kıvrak'ın bu açıklaması gündeme bomba gibi düştü. 'Trabzonsporlu Onur' olarak anılmak istediğini söyleyen Onur Kıvrak'ı Trabzonlu sanabilirsiniz. Fakat Onur Kıvrak aslen Trabzonlu değil. Peki Onur Kıvrak nereli? İşte futbolcuların memleketleri.
13 Ocak 2019 Pazar, 11:19:45 Güncelleme: 12:16:58
Son günlerin en flaş haberi Trabzonspor'un file bekçisi Onur Kıvrak'tan geldi. Katıldığı bir programda ''Birkaç önemli takımdan teklif aldım ama reddettim. Trabzonsporlu Onur olarak anılmak istiyorum. Futbolu bıraktım." ifadelerini kullanarak futbolu bıraktığını açıkladı. Onur Kıvrak'ın bu açıklaması bomba etkisi yarattı.
'TRABZONLU ONUR OLARAK ANILMAK İSTİYORUM'
Futbolu bıraktığı açıklamasında bu ifadeleri kullanan Onur Kıvrak aslında Trabzonlu değil. Peki Onur Kıvrak aslen nereli? İşte futbolcuların memleketleri.
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