Onu tanıdınız mı? Yıldız futbolcunun son hali akıllara zarar! Kim olduğunu duyan inanamadı

Kimisini yıllar inanılmaz bir şekilde değiştiriyor ya herkes şaşıp kalıyor ya da 'Vay be!' dedirtiyor, kimileri de onun gibi bambaşka yöntemler izliyor. Ünlü futbolcunun bu halini görenler tabi ki önce tanıyamadı. Zaten nasıl tanınabilir. Fakat kim olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşin aslı ise bambaşka...

30.01.2020 12:10 - Son Güncelleme: 30.01.2020 12:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





