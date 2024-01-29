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Okan Buruk'tan Mauro Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Gaziantep maçı 11'i

Son dakika spor haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanacak maçtan galibiyetle ayrılarak zirve yarışında yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, zorlu karşılaşma öncesi Mauro Icardi hakkında kararını verdi. İşte Buruk'un Gaziantep FK maçında sahaya sürmesi beklenen 11'i...

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Giriş Tarihi 29 Ocak 2024, 12:45 Güncelleme 29 Ocak 2024, 12:45
Okan Buruk’tan Mauro Icardi kararı! İşte Galatasaray’ın Gaziantep maçı 11’i 1

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Okan Buruk’tan Mauro Icardi kararı! İşte Galatasaray’ın Gaziantep maçı 11’i 2

Son olarak İstanbulspor'u 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, zirve yarışını sürdürüyor.

Okan Buruk’tan Mauro Icardi kararı! İşte Galatasaray’ın Gaziantep maçı 11’i 3

Teknik direktör Okan Buruk ve öğrencileri, Gaziantep FK maçından da kayıpsız ayrılmak istiyor.

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