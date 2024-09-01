Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Icardi açıklaması! Adana Demirspor maçında sakatlık yaşayan Mauro Icardi sahalardan ne kadar uzak kalacak?

Geçtiğimiz dönem Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, dün deplasmanda Adana Demirspor'u 5-1 mağlup etti. Adana'da peş peşe goller yağarken Galatasaraylı taraftarlı şoke eden bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi maçın 23. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Maç sonrası Icardi'nin sağ arka adalesinde sorun yaşadığı açıklandı. Teknik direktör Okan Buruk, Icardi'nin sahalardan ne kadar uzak kalacağını açıkladı.