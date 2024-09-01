Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Icardi açıklaması! Adana Demirspor maçında sakatlık yaşayan Mauro Icardi sahalardan ne kadar uzak kalacak?

Geçtiğimiz dönem Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, dün deplasmanda Adana Demirspor'u 5-1 mağlup etti. Adana'da peş peşe goller yağarken Galatasaraylı taraftarlı şoke eden bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi maçın 23. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Maç sonrası Icardi'nin sağ arka adalesinde sorun yaşadığı açıklandı. Teknik direktör Okan Buruk, Icardi'nin sahalardan ne kadar uzak kalacağını açıkladı.
Trendyol Süper Lig'de heyecan 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. Gecenin son karşılaşmasın ise Galatasaray, Adana Demirspor'u deplasmanda 5-1'le geçti.
GOLLERİN ARDI ARKASI KESİLMEDİ
Galatasaray henüz 9'uncu dakikada Kerem Aktürkoğlu ile öne geçti. 18'de Semih kendi ağlarını havalandırdı. Barış Alper Yılmaz 37'de farkı 3'e çıkardı. Dries Mertens 4. golü attı. 60'da Abülkerim Bardakcı takımı adına beşinci kez fileleri havalandırdı.
Gollerin ardı arkası kesilmezken Galatasaray, maçın 23. dakikasında sakatlanarak büyük şok yaşattı.