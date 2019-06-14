NBA tarihinde ilk kez oldu! İşte tarihe geçen maç
NBA'de şampiyon belli oldu. Toronto Raptors, Golden State Warriors'ı 114-110 yenerek final serisinde 4-2 üstünlük sağladı ve tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Raptors'ın all-star forveti Leonard, 2014'te San Antonio Spurs formasıyla kazandığı finallerin en değerli oyuncusu ödülüne ikinci kez layık görüldü.
Serinin 3. karşılaşmasında sakatlığı yüzünden oynayamayan Thompson, 3. çeyreğin bitimine 2 dakika 22 saniye kala sol dizinden sakatlanarak maçı terk etmek zorunda kaldı.
Fred VanVleet'in kritik 3 sayılık basketleriyle oyunda kalan Raptors, sahadan 114-110 galip ayrıldı ve seriyi 4-2 kazandı. Kanada kulübü Raptors, ABD dışından çıkan ilk NBA şampiyonu oldu.
Raptors'ta Kyle Lowry 26 sayı, 10 asist, 7 ribaunt, Pascal Siakam da 26 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı. Kawhi Leonard ve Fred VanVleet ise 22'şer sayı kaydetti.
Warriors'ta Klay Thompson 30 sayı, 5 ribaunt, Stephen Curry 21 sayı, 7 asist, Andre Iguodala 22 sayı ve Draymond Green 11 sayı, 19 ribaunt, 13 asist üretti.