NBA tarihinde ilk kez oldu! İşte tarihe geçen maç

NBA'de şampiyon belli oldu. Toronto Raptors, Golden State Warriors'ı 114-110 yenerek final serisinde 4-2 üstünlük sağladı ve tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Raptors'ın all-star forveti Leonard, 2014'te San Antonio Spurs formasıyla kazandığı finallerin en değerli oyuncusu ödülüne ikinci kez layık görüldü.

14.06.2019 12:07 - Son Güncelleme: 14.06.2019 12:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





