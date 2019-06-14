GaleriSpor

NBA tarihinde ilk kez oldu! İşte tarihe geçen maç

NBA'de şampiyon belli oldu. Toronto Raptors, Golden State Warriors'ı 114-110 yenerek final serisinde 4-2 üstünlük sağladı ve tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Raptors'ın all-star forveti Leonard, 2014'te San Antonio Spurs formasıyla kazandığı finallerin en değerli oyuncusu ödülüne ikinci kez layık görüldü.

14.06.2019 12:07 - Son Güncelleme: 14.06.2019 12:07
NBA tarihinde ilk kez oldu! İşte tarihe geçen maç

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Golden State Warriors'ı 114-110 yenen Toronto Raptors, seriyi 4-2 kazandı ve tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

NBA tarihinde ilk kez oldu! İşte tarihe geçen maç

Son 2 yılın şampiyonu Golden State Warriors, 3-2 geride olduğu final serisinin 6. maçında Toronto Raptors'ı ağırladı.

Raptors, soyunma odasına 60-57 üstünlükle gitti ancak Warriors, Klay Thompson'ın skorer oyunu sayesinde son 12 dakikaya 88-86 önde girdi.

NBA tarihinde ilk kez oldu! İşte tarihe geçen maç

Serinin 3. karşılaşmasında sakatlığı yüzünden oynayamayan Thompson, 3. çeyreğin bitimine 2 dakika 22 saniye kala sol dizinden sakatlanarak maçı terk etmek zorunda kaldı.

Fred VanVleet'in kritik 3 sayılık basketleriyle oyunda kalan Raptors, sahadan 114-110 galip ayrıldı ve seriyi 4-2 kazandı. Kanada kulübü Raptors, ABD dışından çıkan ilk NBA şampiyonu oldu.

NBA tarihinde ilk kez oldu! İşte tarihe geçen maç

Raptors'ta Kyle Lowry 26 sayı, 10 asist, 7 ribaunt, Pascal Siakam da 26 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı. Kawhi Leonard ve Fred VanVleet ise 22'şer sayı kaydetti.

Warriors'ta Klay Thompson 30 sayı, 5 ribaunt, Stephen Curry 21 sayı, 7 asist, Andre Iguodala 22 sayı ve Draymond Green 11 sayı, 19 ribaunt, 13 asist üretti.

NBA tarihinde ilk kez oldu! İşte tarihe geçen maç

LEONARD İKİNCİ KEZ EN DEĞERLİ OYUNCU
Raptors'ın all-star forveti Kawhi Leonard, 28,5 sayı, 9,8 ribaunt, 4,2 asist, 2 top çalma ortalamalarıyla tamamladığı 2019 NBA finalinin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fenerbahçe'de transfer hareketliliği! Kurtuluş reçetesi belli oldu
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği! Kurtuluş reçetesi belli oldu