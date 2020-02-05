Nagatomo'dan şaşırtan karar! 1 milyon eurodan vazgeçti!

"HAK ETMEDİĞİM PARAYI ALMAM"

Hürriyet'te yer alan habere göre garanti kontratı nedeniyle, lisansı çıkarılmasa dahi 6 ay için 1 milyon Euro alma hakkına sahip olan Nagatomo'nun Galatasaray yöneticilerine, "Ben burada iki şampiyonluk yaşadım. Galatasaray ikinci evim gibi oldu. Bundan sonra oynamayacağım için tabii ki üzgünüm ancak profesyonel hayatta bunlar var. Dolayısıyla benim hakkımda alınan kararı saygıyla karşılıyorum. Ancak sadece antrenmanlara çıkıp maçlarda tribünde oturarak hak etmediğim bir parayı almak bana yakışmaz. Merak etmeyin en kısa zamanda kulüp bulacağım ve ayrılacağım" dediği öğrenildi.