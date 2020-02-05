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Nagatomo'dan şaşırtan karar! 1 milyon eurodan vazgeçti!

Galatasaray'ın 2017-18 sezonu devre arasında Inter'den kiraladığı ardından bonservisini alarak kadrosuna kattığı Yuto Nagatomo'nun sözleşmesi yabancı sınırı nedeniyle donduruldu. Teknik heyetin ve taraftarların çok sevdiği futbolcular arasında yer alan Nagatomo'nun bu kararın ardından şaşırtan bir jest yaptığı öğrenildi. İşte detaylar...

05.02.2020 11:03 - Son Güncelleme: 05.02.2020 11:03
Nagatomo'dan şaşırtan karar! 1 milyon eurodan vazgeçti!

Galatasaray'da Japon futbolcu Yuto Nagatomo'nun ara transferde yapılan Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika takviyeleri sonrası dolan yabancı kontenjanı nedeniyle lisansı askıya alındı.

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Nagatomo'dan şaşırtan karar! 1 milyon eurodan vazgeçti!

Profesyonelliği ve iş ahlakıyla her zaman Galatasaray teknik heyeti ve taraftarların takdirini kazanan Japon yıldız, sürpriz bir harekete imza atarak sarı-kırmızılı teknik heyetin ve taraftarların gönlünde bir kez daha taht kurdu.

Nagatomo'dan şaşırtan karar! 1 milyon eurodan vazgeçti!

"HAK ETMEDİĞİM PARAYI ALMAM"
Hürriyet'te yer alan habere göre garanti kontratı nedeniyle, lisansı çıkarılmasa dahi 6 ay için 1 milyon Euro alma hakkına sahip olan Nagatomo'nun Galatasaray yöneticilerine, "Ben burada iki şampiyonluk yaşadım. Galatasaray ikinci evim gibi oldu. Bundan sonra oynamayacağım için tabii ki üzgünüm ancak profesyonel hayatta bunlar var. Dolayısıyla benim hakkımda alınan kararı saygıyla karşılıyorum. Ancak sadece antrenmanlara çıkıp maçlarda tribünde oturarak hak etmediğim bir parayı almak bana yakışmaz. Merak etmeyin en kısa zamanda kulüp bulacağım ve ayrılacağım" dediği öğrenildi.

Nagatomo'dan şaşırtan karar! 1 milyon eurodan vazgeçti!

Avrupa'nın önde gelen liglerinde ara transfer döneminin kapanması nedeniyle ülkesi Japonya'da kulüp arayan Yuto Nagatomo'nun FC Tokyo ile temas halinde olduğu ve yüksek ihtimalle bu kulübe imza atacağı belirtildi.

Nagatomo'dan şaşırtan karar! 1 milyon eurodan vazgeçti!

31 Ocak 2018'de İtalya'nın Inter takımından 6 aylığına kiralanan Nagatomo, başarılı performans gösterince, aynı yılın temmuz ayında 2.5 milyon Euro ödenerek bonservisi satın alınmıştı. 33 yaşındaki sol bek, 2 yıllık sözleşme imzaladığı Galatasaray'dan yılda 2 milyon Euro garanti ücret alıyordu.

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