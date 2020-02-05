Nagatomo'dan şaşırtan karar! 1 milyon eurodan vazgeçti!
Galatasaray'ın 2017-18 sezonu devre arasında Inter'den kiraladığı ardından bonservisini alarak kadrosuna kattığı Yuto Nagatomo'nun sözleşmesi yabancı sınırı nedeniyle donduruldu. Teknik heyetin ve taraftarların çok sevdiği futbolcular arasında yer alan Nagatomo'nun bu kararın ardından şaşırtan bir jest yaptığı öğrenildi. İşte detaylar...
"HAK ETMEDİĞİM PARAYI ALMAM"
Hürriyet'te yer alan habere göre garanti kontratı nedeniyle, lisansı çıkarılmasa dahi 6 ay için 1 milyon Euro alma hakkına sahip olan Nagatomo'nun Galatasaray yöneticilerine, "Ben burada iki şampiyonluk yaşadım. Galatasaray ikinci evim gibi oldu. Bundan sonra oynamayacağım için tabii ki üzgünüm ancak profesyonel hayatta bunlar var. Dolayısıyla benim hakkımda alınan kararı saygıyla karşılıyorum. Ancak sadece antrenmanlara çıkıp maçlarda tribünde oturarak hak etmediğim bir parayı almak bana yakışmaz. Merak etmeyin en kısa zamanda kulüp bulacağım ve ayrılacağım" dediği öğrenildi.