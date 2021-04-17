Mostafa Mohamed'de sözleşme krizi: İmzalamıyor
Galatasaray'ın ara transfer döneminde Mısır ekibi Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki golcü oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Zamalek'in oyuncusuyla olan mukavelesi kulüp kasasından çalındığı ortaya çıkmıştı. Bu gelişmenin ardından harekete geçen Zamalek'ten flaş bir hamle geldi.
17.04.2021 10:37
- Son Güncelleme: 17.04.2021 11:06
ARA TRANSFER DÖNEMİNDE GELDİ
Sarı kırmızılı ekibin ezeli rakibi Fenerbahçe'ninde kadrosuna katmak istediği Mostafa Mohamed'i ara transfer döneminde 2 milyon dolar karşılığında kiralık olarak kadrosuna katmıştı. 2. Başkan Albayrak Mısırlı golcünün satın alma opsiyonunda öncelik Galatasaray'da olduğunu açıklamıştı.