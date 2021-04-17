Mostafa Mohamed'de sözleşme krizi: İmzalamıyor

SÖZLEŞMESİ ÇALINDI

Zamalek'in böyle bir sözleşme imzalamasının sebebi ise; 23 yaşındaki oyuncunun transferinden daha fazla para kazanma isteği... Ancak Mısırlılar'ın bu planı yeni sözleşmenin kulübün kasasından çalınmasıyla birlikte zora girdi.