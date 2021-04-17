RAMAZAN İMSAKİYE
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Mostafa Mohamed'de sözleşme krizi: İmzalamıyor

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Mısır ekibi Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki golcü oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Zamalek'in oyuncusuyla olan mukavelesi kulüp kasasından çalındığı ortaya çıkmıştı. Bu gelişmenin ardından harekete geçen Zamalek'ten flaş bir hamle geldi.

17.04.2021 10:37 - Son Güncelleme: 17.04.2021 11:06
Mostafa Mohamed'de sözleşme krizi: İmzalamıyor

Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda yüzünden sakatlık yaşayan Falcao'dan sonra takımın diğer golcüsü Mostafa Mohamed'in de koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Sarı kırmızılı ekip bu hafta Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

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Mostafa Mohamed'de sözleşme krizi: İmzalamıyor

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE GELDİ
Sarı kırmızılı ekibin ezeli rakibi Fenerbahçe'ninde kadrosuna katmak istediği Mostafa Mohamed'i ara transfer döneminde 2 milyon dolar karşılığında kiralık olarak kadrosuna katmıştı. 2. Başkan Albayrak Mısırlı golcünün satın alma opsiyonunda öncelik Galatasaray'da olduğunu açıklamıştı.

Mostafa Mohamed'de sözleşme krizi: İmzalamıyor

ZAMALEK İMZAYI ATTIRDI
Zamalek, Mostafa Mohamed'i Galatasaray'a kiralamadan önce, golcü futbolcunun 2022'de bitecek olan sözleşmesini 2024'e kadar uzattı. Taraflar arasında yapılan bu mukavele, Mohamed'in Galatasaray'a transferinden birkaç gün önce gerçekleşti.

Mostafa Mohamed'de sözleşme krizi: İmzalamıyor

SÖZLEŞMESİ ÇALINDI
Zamalek'in böyle bir sözleşme imzalamasının sebebi ise; 23 yaşındaki oyuncunun transferinden daha fazla para kazanma isteği... Ancak Mısırlılar'ın bu planı yeni sözleşmenin kulübün kasasından çalınmasıyla birlikte zora girdi.

Mostafa Mohamed'de sözleşme krizi: İmzalamıyor

MOSTAFA'YLA MİLLİ TAKIMDA GÖRÜŞTÜLER
Akşam'ın haberine göre; Mısırlı yöneticiler, günlerdir aradığı sözleşmeyi bulamayınca Mohamed'in abisine ulaşmak istediler. Mohamed'in abisinden yanıt gelmeyince 23 yaşındaki santrfora milli takım kampında ulaşıp yeni mukavele imzalamak istediklerini ilettiler.