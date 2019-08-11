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Monaco teknik direktörü Jardim'den Falcao hakkında flaş açıklama: Önümüzdeki hafta...

Galatasaray'da Falcao heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Menajer Ahmet Bulut ile birlikte Radamel Falcao'nun transferini bitirmek üzere Fransa'da bulunan Abdurrahim Albayrak'ın Kolombiyalı golcü ile birlikte çekildiği fotoğraf gündemdeki sıcaklığını koruyor. Tüm bu yaşananların ardından Monaco teknik direktörü Leonardo Jardim de Falcao ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.

11.08.2019 14:49 - Son Güncelleme: 11.08.2019 14:49
Monaco teknik direktörü Jardim'den Falcao hakkında flaş açıklama: Önümüzdeki hafta...

Yeni sezonda özellikle ülkemizi temsil edeceği Şampiyonlar Ligi'nde adından söz ettirmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Monaco teknik direktörü Jardim'den Falcao hakkında flaş açıklama: Önümüzdeki hafta...

Transfer döneminin en hızlı takımlarından olan sarı-kırmızılılar; Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Valentine Ozornwafor, Christian Luyindama, Emre Mor, Okan Kocuk ve Michael Seri'yi kadrosuna kattı.

Monaco teknik direktörü Jardim'den Falcao hakkında flaş açıklama: Önümüzdeki hafta...

Takıma bir orta saha ve forvet takviyesi daha yaparak transferi bitirmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, gözünü Radamel Falcao transferine çevirmiş durumda.

Monaco teknik direktörü Jardim'den Falcao hakkında flaş açıklama: Önümüzdeki hafta...

Kolombiyalı yıldız için somut adımlar atmaya başlayan Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, geçtiğimiz günlerde menajer Ahmet Bulut ile birlikte Falcao transferini bitirmek için Fransa'ya gitti.

Monaco teknik direktörü Jardim'den Falcao hakkında flaş açıklama: Önümüzdeki hafta...

Burada oyuncuyla bir görüşme gerçekleştiren Albayrak'ın görüşme sonrası Falcao ile birlikte verdiği samimi poz, transferin bittiği şeklinde yorumlandı.

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