Monaco teknik direktörü Jardim'den Falcao hakkında flaş açıklama: Önümüzdeki hafta...

Galatasaray'da Falcao heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Menajer Ahmet Bulut ile birlikte Radamel Falcao'nun transferini bitirmek üzere Fransa'da bulunan Abdurrahim Albayrak'ın Kolombiyalı golcü ile birlikte çekildiği fotoğraf gündemdeki sıcaklığını koruyor. Tüm bu yaşananların ardından Monaco teknik direktörü Leonardo Jardim de Falcao ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.

11.08.2019 14:49 - Son Güncelleme: 11.08.2019 14:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





