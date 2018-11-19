Mircea Lucescudan ayrılık açıklaması

"Bu seviyeye gelmek benim hatam değil. Daha önce sürekli oynayan Tolga Ciğerci şu anda ortalarda yok. Ozan Tufan oynamıyor. Selçuk, Volkan Şen, Arda, Burak, Hakan Balta... Çok iyi oyuncular var ama kendi takımlarında oynamıyorlar."