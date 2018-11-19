Mircea Lucescudan ayrılık açıklaması

Mircea Lucescu'dan ayrılık açıklaması
Türkiye A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Mircea Lucescu, yarın 20.30'da Antalya Stadyumu'nda Ukrayna ile oynanacak hazırlık maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Görevden ayrılacağına dair iddiaları yalanlayan Lucescu, "İnanmasam, bu işe devam etmezdim. Şu anda iyi gideceğime inanıyorum ve devam ediyorum." dedi.
19 Kasım 2018 Pazartesi, 19:21:09
Güncelleme: 19:31:12
Mircea Lucescu'dan ayrılık açıklaması
Mircea Lucescu'dan ayrılık açıklaması
İşte Lucescu'nun açıklamalarından satır başları:
"Çalışmaya devam. Türkiye'de yeni arkadaşlar ya da kendi ekibinde oynayan oyuncular çıkarsa, onları da bu gruba dahil edeceğiz. Her maçı izliyoruz."
Mircea Lucescu'dan ayrılık açıklaması
"Biz bu ekiple 6-7 aylık bir süreçte birlikte oynamaya başladık. Uluslar Ligi'nde çok zor bir gruptayız. Rusya ve İsveç, Dünya Kupası'ndan döndü, 3 senedir aynı antrenör ve oyuncularla devam ediyorlar."
Mircea Lucescu'dan ayrılık açıklaması
"Oynadığımız 4 maçı da domine ettik. Sadece konsantrasyon problemi nedeniyle golleri yedik. Buraya gelen gençler, burayı sevdiği için geliyor. Bir kontratları yok."
Mircea Lucescu'dan ayrılık açıklaması
"Bu seviyeye gelmek benim hatam değil. Daha önce sürekli oynayan Tolga Ciğerci şu anda ortalarda yok. Ozan Tufan oynamıyor. Selçuk, Volkan Şen, Arda, Burak, Hakan Balta... Çok iyi oyuncular var ama kendi takımlarında oynamıyorlar."