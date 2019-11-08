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Milli yıldızın menajerinden flaş Galatasaray açıklaması | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Avrupa'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından Fatih Terim'in ocak ayını işaret etmesiyle birlikte Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Birçok isimle yollarını ayırma hazırlığı yapan sarı-kırmızılı ekip transfer etmek istediği isimler için de nabız yoklamaya başlarken, Galatasaray'ın transfer hedefindeki milli yıldızın menajerinden flaş bir açıklama geldi. İşte son gelişmeler...

08.11.2019 12:28 - Son Güncelleme: 08.11.2019 12:29
Milli yıldızın menajerinden flaş Galatasaray açıklaması | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Son yılların en kötü performansını sergileyen Galatasaray'da ara transfer dönemi için düğmeye basıldı.

Milli yıldızın menajerinden flaş Galatasaray açıklaması | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda sarı kırmızılı yönetim harekete geçti.

Milli yıldızın menajerinden flaş Galatasaray açıklaması | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Terim, kötü gidişatın ardından ara transfer döneminde ciddi bir operasyon yapılacağını duyurmuştu.

Milli yıldızın menajerinden flaş Galatasaray açıklaması | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Bu sezon ligin en az gol yiyen takımı olmasına rağmen gol yollarında büyük sıkıntı çeken Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Milli yıldızın menajerinden flaş Galatasaray açıklaması | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Bek, stoper ve orta sahanın yanı sıra bir de hücum kanat transfer etmek isteyen Galatasaray'da çalışmalar başlamıştı.

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