Milli yıldızın menajerinden flaş Galatasaray açıklaması | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
Avrupa'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından Fatih Terim'in ocak ayını işaret etmesiyle birlikte Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Birçok isimle yollarını ayırma hazırlığı yapan sarı-kırmızılı ekip transfer etmek istediği isimler için de nabız yoklamaya başlarken, Galatasaray'ın transfer hedefindeki milli yıldızın menajerinden flaş bir açıklama geldi. İşte son gelişmeler...
08.11.2019 12:28
- Son Güncelleme: 08.11.2019 12:29
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