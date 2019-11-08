Milli yıldızın menajerinden flaş Galatasaray açıklaması | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Avrupa'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından Fatih Terim'in ocak ayını işaret etmesiyle birlikte Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Birçok isimle yollarını ayırma hazırlığı yapan sarı-kırmızılı ekip transfer etmek istediği isimler için de nabız yoklamaya başlarken, Galatasaray'ın transfer hedefindeki milli yıldızın menajerinden flaş bir açıklama geldi. İşte son gelişmeler...

08.11.2019 12:28 - Son Güncelleme: 08.11.2019 12:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





