Milli Takım'la ilgili olay yorum: Papazlar gitti ruh geldi

Burak gibi bir usta, Yusuf Yazıcı gibi bir virtüöz ve yaşına rağmen Emre gibi bir maestro bu Milli Takım'ın gerçek omurgası ve önemli eksikler. Milli Takım'ın son 20 yıllık tarihinde gurbetçi oyuncuların katkısı büyüktür ama son dönemde Süper Lig'de oynayanlar ve Avrupa'ya Türkiye'den transfer olanların yanında gurbetçilerin performansı bolca hayal kırıklığı.