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Milli Takım'la ilgili olay yorum: Papazlar gitti ruh geldi

Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. maçında deplasmanda Moldova'yı 4-0 ile geçerek 15 puana ulaştı. Geceye damga vuran millilerin zaferi, ülkede sevinçle karşılanırken; gruptaki rakibimiz İzlanda'nın Arnavutluk'a kaybetmesiyle birlikte de büyük avantaj yakaladı. Karşılaşmanın ardından usta yazarlar maçı yorumlarken Ahmet Çakar'ın yazısı oldukça dikkat çekti.

11.09.2019 10:19 - Son Güncelleme: 11.09.2019 10:19
Milli Takım'la ilgili olay yorum: Papazlar gitti ruh geldi

İşte yazarlardan A Millilerimizin dünya arenasında ses getiren zaferinin şifreleri ve maçın analizi...

Milli Takım'la ilgili olay yorum: Papazlar gitti ruh geldi

Fransa maçı EURO 2020 provası! - Bülent Timurlenk /Sabah
Defansif organizasyonu da hücumlardaki futbol aklını da belirleyen orta sahalar... Şenol Güneş'in üç 8 numara tercihi Moldova gibi zayıf bir rakip karşısında doğruydu. Ozan-Dorukhan-İrfan Can üçlüsü bölgeyi iyi tuttular ve Milli Takım maçın büyük bölümünü rakip sahada oynadı.

Milli Takım'la ilgili olay yorum: Papazlar gitti ruh geldi

Burak gibi bir usta, Yusuf Yazıcı gibi bir virtüöz ve yaşına rağmen Emre gibi bir maestro bu Milli Takım'ın gerçek omurgası ve önemli eksikler. Milli Takım'ın son 20 yıllık tarihinde gurbetçi oyuncuların katkısı büyüktür ama son dönemde Süper Lig'de oynayanlar ve Avrupa'ya Türkiye'den transfer olanların yanında gurbetçilerin performansı bolca hayal kırıklığı.

Milli Takım'la ilgili olay yorum: Papazlar gitti ruh geldi

Kenan, büyük maç eksiği olan Cenk'in yanında sırıttı. Hakan Çalhanoğlu, Yunus Mallı'dan geçmişte Nuri Şahin, Sercan Sararer'e kadar birçok örnek verilebilir... Moldova'da Cagliari forması giyen Artur Ionita dışında bizim kalitemize kafa tutabilecek bir kariyere sahip oyuncu yok.

Milli Takım'la ilgili olay yorum: Papazlar gitti ruh geldi

Yeteneği kısıtlı birçok takım gibi sadece mücadele edebildiler. Defans göbeğimizi ya da kaleci performansımızı test edebileceğimiz bir 90 dakika değildi. Eylül ayı futbolcuların ikinci vitese kendilerini attıkları ay.

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