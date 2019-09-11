Milli Takım'la ilgili olay yorum: Papazlar gitti ruh geldi
Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. maçında deplasmanda Moldova'yı 4-0 ile geçerek 15 puana ulaştı. Geceye damga vuran millilerin zaferi, ülkede sevinçle karşılanırken; gruptaki rakibimiz İzlanda'nın Arnavutluk'a kaybetmesiyle birlikte de büyük avantaj yakaladı. Karşılaşmanın ardından usta yazarlar maçı yorumlarken Ahmet Çakar'ın yazısı oldukça dikkat çekti.
Fransa maçı EURO 2020 provası! - Bülent Timurlenk /Sabah
Defansif organizasyonu da hücumlardaki futbol aklını da belirleyen orta sahalar... Şenol Güneş'in üç 8 numara tercihi Moldova gibi zayıf bir rakip karşısında doğruydu. Ozan-Dorukhan-İrfan Can üçlüsü bölgeyi iyi tuttular ve Milli Takım maçın büyük bölümünü rakip sahada oynadı.
Burak gibi bir usta, Yusuf Yazıcı gibi bir virtüöz ve yaşına rağmen Emre gibi bir maestro bu Milli Takım'ın gerçek omurgası ve önemli eksikler. Milli Takım'ın son 20 yıllık tarihinde gurbetçi oyuncuların katkısı büyüktür ama son dönemde Süper Lig'de oynayanlar ve Avrupa'ya Türkiye'den transfer olanların yanında gurbetçilerin performansı bolca hayal kırıklığı.