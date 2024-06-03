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Hedef Avrupa Şampiyonası! Milli okçu Mete Gazoz'dan Başkan Erdoğan teşekkür! Yıllar sonra itiraf etti

İlk yayını henüz 3 yaşındayken eline alan, ilk okunu da 5 yaşındayken atan Türk okçuluğunun yıldız sporcusu Mete Gazoz, 2015 yılında okçuluğu bırakmanın eşiğinden döndüğünü itiraf etti. Başkan Erdoğan'ın kendisine sürekli destek olduğu da belirten Gazoz, "Ara ara telefon görüşmelerimiz oluyor. Okçuluk üzerine sohbet ediyoruz." dedi. Gazoz ayrıca hedefinin Avrupa Şampiyonası olduğunu belirtti.

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 09:24 Güncelleme 03 Haziran 2024, 09:50
Hedef Avrupa Şampiyonası! Milli okçu Mete Gazoz’dan Başkan Erdoğan teşekkür! Yıllar sonra itiraf etti 1

Türk okçuluk dünyasının parlayan yıldızı Mete Gazoz, Günaydın'a özel açıklamalarda bulundu.

Hedef Avrupa Şampiyonası! Milli okçu Mete Gazoz’dan Başkan Erdoğan teşekkür! Yıllar sonra itiraf etti 2

Gazoz, halkın desteğini tüm yarışlarda hissettiğini belirtten Gazor, "Sokakta beni görüp bir şeyler ikram etmeye çalışanlar, fotoğraf çektirmek isteyenler, sohbet edenler, çocuklarına beni tanıtanlar... Hepsi öyle anlamlı ki. Ben onlardan biriyim, her evin çocuğu gibiyim yani. Her yarışmada, arkamdaki milyonlarla beraber o yayı geriyorum ve atışımı yapıyorum. Halkımız benim itici gücüm." dedi.

Hedef Avrupa Şampiyonası! Milli okçu Mete Gazoz’dan Başkan Erdoğan teşekkür! Yıllar sonra itiraf etti 3

Türk okçuluk tarihinde ilklere imza attınız. Neler hissediyorsunuz?
İlklere imza atmak, bir yol açmak, kapıyı aralamak bunlar elbette gurur verici şeyler. Geriye dönüp baktığımda ülkemizin spor tarihi adına bu güzel başarıları elde etmek beni çok mutlu ediyor. Beni daha çok mutlu eden bir başka şey ise spor kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak. Beni izleyen, başarılarımı gören bir çocuk bile benden ilham alıp spora başlasa benim için daha da büyük bir gurur olur ki sokakta konuştuğum insanlarda, sosyal medyadaki yorumlarda böyle şeylere rastlıyorum ve çok mutlu oluyorum.

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