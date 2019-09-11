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Milli maça damga vuran olay! Herkes gole sevinirken Emre Belözoğlu...

A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 elemeleri kapsamında H grubunda Moldova ile karşılaştı. Millilerimiz baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 4-0'lık net bir skorla kazanarak 3 puanın sahibi oldu ve liderliği ele geçirdi. Milli takımın kaptanı Emre Belözoğlu yedek olmasına rağmen maça damgasını vurdu. İşte Türkiye - Moldova karşılaşmasından kareler ve Emre Belözoğlu detayı...

11.09.2019 00:07 - Son Güncelleme: 11.09.2019 00:07
Milli maça damga vuran olay! Herkes gole sevinirken Emre Belözoğlu...
Millilerimiz kritik Moldova deplasmanından kayıpsız döndü.
Milli maça damga vuran olay! Herkes gole sevinirken Emre Belözoğlu...
Türkiye gruptan çıkma yolunda önemli bir 3 puanın sahibi oldu.
Milli maça damga vuran olay! Herkes gole sevinirken Emre Belözoğlu...
A Milli Futbol Takımımız maça Mert Günok, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Umut Meraş, Ozan Tufan, Dorukhan Toköz, İrfan Can, Deniz Türüç, Kenan Karaman, Cenk Tosun 11'iyle çıktı.
Milli maça damga vuran olay! Herkes gole sevinirken Emre Belözoğlu...
Maça hızlı başlayan Milliler, üst üste pozisyonlardan yararlanamadı.
Milli maça damga vuran olay! Herkes gole sevinirken Emre Belözoğlu...
İlk yarıda atakları sıklaştıran A Milli Takım aradığı golü 37. dakikada buldu. Savunma arkasına iyi sarkan Cenk Tosun, kaleciden çok klas kurtularak topu ağlara gönderdi ve 1-0 öne geçti.
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