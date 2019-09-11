Milli maça damga vuran olay! Herkes gole sevinirken Emre Belözoğlu...
A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 elemeleri kapsamında H grubunda Moldova ile karşılaştı. Millilerimiz baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 4-0'lık net bir skorla kazanarak 3 puanın sahibi oldu ve liderliği ele geçirdi. Milli takımın kaptanı Emre Belözoğlu yedek olmasına rağmen maça damgasını vurdu. İşte Türkiye - Moldova karşılaşmasından kareler ve Emre Belözoğlu detayı...
11.09.2019 00:07
- Son Güncelleme: 11.09.2019 00:07
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