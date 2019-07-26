Mesut Özil'in ikizini görenler gözlerine inanamadı! Bir değil tam iki tane

Bir süre önce uğradığı bıçaklı saldırı ile manşetlerde yer alan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in ikizi ortaya çıktı. Hem de bir değil iki tane. "İnsanlar çift yaratılmıştır" sözünün sonuna kadar destekleyen bu benzerlik, görenleri hayrete düşürdü. Mesut Özil'in kardeşleri ile bile benzerliği bu kadar değil. İşte birbirinden ünlü yıldızların ünlü benzerleri...

26.07.2019 13:21 - Son Güncelleme: 26.07.2019 13:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





