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Mesut Özil'in ikizini görenler gözlerine inanamadı! Bir değil tam iki tane

Bir süre önce uğradığı bıçaklı saldırı ile manşetlerde yer alan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in ikizi ortaya çıktı. Hem de bir değil iki tane. "İnsanlar çift yaratılmıştır" sözünün sonuna kadar destekleyen bu benzerlik, görenleri hayrete düşürdü. Mesut Özil'in kardeşleri ile bile benzerliği bu kadar değil. İşte birbirinden ünlü yıldızların ünlü benzerleri...

26.07.2019 13:21 - Son Güncelleme: 26.07.2019 13:42
Mesut Özil'in ikizini görenler gözlerine inanamadı! Bir değil tam iki tane

İnsanlar çift yaratılmış diye boşuna söylememişler. Ünlü sporcuların benzerleri görenleri hayrete düşüren cinsten.

Mesut Özil'in ikizini görenler gözlerine inanamadı! Bir değil tam iki tane

Onlardan biri de Mesut Özil. Özil'in bir değil tam iki ikizi birden var. İşte başta Mesut Özil olmak üzere futbolcuların benzerleri.

Mesut Özil'in ikizini görenler gözlerine inanamadı! Bir değil tam iki tane

Felipe Melo - Jacob Anderson

Mesut Özil'in ikizini görenler gözlerine inanamadı! Bir değil tam iki tane

DANİ OSVALDO - KHAL DROGO

Mesut Özil'in ikizini görenler gözlerine inanamadı! Bir değil tam iki tane

JULİAN DRAXLER - PODRİCK PAYNE

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