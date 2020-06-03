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Meğer Fatih Terim'in lakabı 'İmparator' değilmiş! Galatasaray Teknik Direktörü...

Sinyor, İmparator, Hugo, Şifo Mehmet... Bu lakaplar sizlere birilerin hatırlatıyor elbette. Peki bu lakapların nereden geldiğini biliyor musunuz? Peki Fatih Terim'in futbolculuk dönemindeki lakabının ne olduğunu biliyor musunuz? İşte futbolcuların lakapları ve hikayeleri.

03.06.2020 15:29 - Son Güncelleme: 03.06.2020 16:30
Meğer Fatih Terim'in lakabı 'İmparator' değilmiş! Galatasaray Teknik Direktörü...

İşte başta Fatih Terim olmak üzere spor dünyasının ünlü isimlerinin lakaplarının hikayeleri.

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Meğer Fatih Terim'in lakabı 'İmparator' değilmiş! Galatasaray Teknik Direktörü...

Franz Beckenbauer - İmparator

Bir rivayete göre Bayern Münih, hazırlık maçları için Viyana'ya gider. Orada kamp yaparken Beckenbauer eski Avusturya imparatoru I. Franz'ın büstünün yanında bir fotoğraf çektirir ve sonrasında, Stepp Graff bir makalesinde bu fotoğrafı kaleme alırken ''Futbol İmparatoru'' ifadesini kullanır.

Meğer Fatih Terim'in lakabı 'İmparator' değilmiş! Galatasaray Teknik Direktörü...

Can Bartu - Sinyor

İtalya da 6 yıl forma giydikten sonra, İtalyan futbol severlerin büyük beğenisini toplayan Can Bartu, İtalyan taraftarlardan ''Sinyor'' lakabını aldı.

Meğer Fatih Terim'in lakabı 'İmparator' değilmiş! Galatasaray Teknik Direktörü...

Javier Zanetti - Traktör

Guiseppe Meazza Stadyumunun çimlerinde basılmadık yer bırakmayan Zanetti, sahanın sağ kanadını maç içerisinde onlarca kez gidip gelmesiyle ve geçilmez bir defans olmasıyla ''Traktör'' lakabını almıştır.

Meğer Fatih Terim'in lakabı 'İmparator' değilmiş! Galatasaray Teknik Direktörü...

Gheorghe Hagi - Karpatların Maradonası

Sol ayağını fazlasıyla iyi kullanması, maç içerisinde olmadık karşılaşmalar da ''adeta maçı tek başına kazandı'' diyebileceğimiz Rumen yıldıza ''Karpatların Maradonası'' lakabı verilmiştir.

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