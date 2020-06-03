Meğer Fatih Terim'in lakabı 'İmparator' değilmiş! Galatasaray Teknik Direktörü...
Sinyor, İmparator, Hugo, Şifo Mehmet... Bu lakaplar sizlere birilerin hatırlatıyor elbette. Peki bu lakapların nereden geldiğini biliyor musunuz? Peki Fatih Terim'in futbolculuk dönemindeki lakabının ne olduğunu biliyor musunuz? İşte futbolcuların lakapları ve hikayeleri.
03.06.2020 15:29
- Son Güncelleme: 03.06.2020 16:30
Franz Beckenbauer - İmparator
Bir rivayete göre Bayern Münih, hazırlık maçları için Viyana'ya gider. Orada kamp yaparken Beckenbauer eski Avusturya imparatoru I. Franz'ın büstünün yanında bir fotoğraf çektirir ve sonrasında, Stepp Graff bir makalesinde bu fotoğrafı kaleme alırken ''Futbol İmparatoru'' ifadesini kullanır.
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