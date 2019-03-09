Medipol Başakşehir - Fenerbahçe karşılamasında Volkan Demirel taraftarları çıldırttı!
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasından Fenerbahçe, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrılan Fenerbahçe'de tecrübeli kaleci Volkan Demirel, mücadelenin 18. dakikasında Robinho'nun attığı golde hata yaptı. Sarı-lacivertli taraftarlar bu golün ardından Volkan Demirel'e büyük tepki gösterdi. İşte o yorumlar...
09.03.2019 22:06
- Son Güncelleme: 09.03.2019 22:16
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