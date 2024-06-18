Maskeli futbol! Mbappeé'den önce kimler kimler taktı! Lewandowski, Thiago Silva, Diego Costa, Demba Ba...

EURO 2024 heyecanı nefes kesen mücadelelerle devam ediyor. Grup maçları tüm hızıyla devam ederken Mbappé, Pazartesi akşamı Avusturya karşısında burnunu kırdı. Ancak Mbappé'den önce futbol dünyasında birçok oyuncu, özellikle burun, elmacık kemikleri olmak üzere yaralanmadan dolayı yeşil sahaya maske ile çıkmıştı. Ayrıca İngiliz devi Chelsea, 2006'dan beri yaklaşık on beş maskeli oyuncuya sahip olarak konuda uzmanlaşmayı başarmış görünüyor.