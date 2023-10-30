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 Marsilya-Lyon maçında çirkin saldırı! Teknik direktör Fabio Grosso kanlar içinde kaldı... | Maç ertelendi

Fransa Ligue 1'de Marsilya-Lyon derbisi öncesi istenmeyen olaylar yaşandı. Lyon otobüsüne taşlı saldırı gerçekleşirken teknik direktör Fabio Grosso kanlar içinde kaldı. Fransa Futbol Federasyonu da karşılaşmayı erteledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 03:29 Güncelleme 30 Ekim 2023, 03:56
Marsilya-Lyon maçında çirkin saldırı! Teknik direktör Fabio Grosso kanlar içinde kaldı... | Maç ertelendi 1

Fransa Ligue 1'de Marsilya ile Lyon arasında oynanması planlanan karşılaşma çıkan olaylar nedeniyle ertelendi.

Marsilya-Lyon maçında çirkin saldırı! Teknik direktör Fabio Grosso kanlar içinde kaldı... | Maç ertelendi 2

Ligue 1'de oynanacak kritik karşılaşma öncesi skandal bir olay meydana geldi.

Marsilya-Lyon maçında çirkin saldırı! Teknik direktör Fabio Grosso kanlar içinde kaldı... | Maç ertelendi 3

Maç öncesi Marsilya'nın stadyumu olan Orange Veledrome'a doğru hareket eden Lyon'un takım otobüsü, Marsilya'lı taraftarları tarafından çirkin bir saldırıya uğradı.

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