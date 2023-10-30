 Marsilya-Lyon maçında çirkin saldırı! Teknik direktör Fabio Grosso kanlar içinde kaldı... | Maç ertelendi

Fransa Ligue 1'de Marsilya-Lyon derbisi öncesi istenmeyen olaylar yaşandı. Lyon otobüsüne taşlı saldırı gerçekleşirken teknik direktör Fabio Grosso kanlar içinde kaldı. Fransa Futbol Federasyonu da karşılaşmayı erteledi. İşte detaylar...
Fransa Ligue 1'de Marsilya ile Lyon arasında oynanması planlanan karşılaşma çıkan olaylar nedeniyle ertelendi.
Ligue 1'de oynanacak kritik karşılaşma öncesi skandal bir olay meydana geldi.
Maç öncesi Marsilya'nın stadyumu olan Orange Veledrome'a doğru hareket eden Lyon'un takım otobüsü, Marsilya'lı taraftarları tarafından çirkin bir saldırıya uğradı.