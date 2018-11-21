Lucescu ile yollar ayrılıyor! Milli Takımın yeni hocası kim olacak?

Lucescu'dan önce de Milli Takım ile görüşen ancak Fikret Orman'ın izin vermemesi nedeniyle anlaşamayan Şenol Güneş'in de Milli Takım'a hoca olmayı çok istediği biliniyor. Milli Takım'ın tarihindeki en büyük başarısı olan dünya üçüncülüğünde hoca olarak görev yapan Şenol Güneş'in yeniden böyle bir başarı kazanma arzusu içerisinde olduğunu yakın çevresine söylediği iddia edildi.