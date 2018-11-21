Lucescu ile yollar ayrılıyor! Milli Takım'ın yeni hocası kim olacak?

Milli Takım'ın başına geçtiğinden bu yana adı sürekli tartışılan ve üst üste aldığı başarısız sonuçlarla önce Milli Takım'ı Avrupa Şampiyonası'na götüremeyen ardından da UEFA Uluslar Ligi'nde küme düşüren Mircea Lucescu'nun gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. "Milli Takım'ın yeni hocası kim olacak?" sorusu hala belirsizliğini korurken aday teknik direktörlerin ismi ise belli oldu.

21 Kasım 2018 Çarşamba, 12:10:06 Güncelleme: 12:34:48
Lucescu ile yollar ayrılıyor! Milli Takımın yeni hocası kim olacak?

UEFA Uluslar Ligi'nde Milli Takım'ın üst üste kötü sonuçlar alarak C Ligi'ne düşmesinin ardından Mircea Lucescu'nun Milli Takım'dan gönderilmesinin an meselesi olduğu iddiası ortaya atıldı.

Lucescu ile yollar ayrılıyor! Milli Takımın yeni hocası kim olacak?

Kötü gidişatın tüm sorumlusu olarak görülen Lucescu'nun istifasının isteneceği, istifa etmezse tazminat ödememek için Ağustos ayına kadar devam edileceği ve sözleşme bitiminde yolların ayrılacağı iddia edildi.

Lucescu ile yollar ayrılıyor! Milli Takımın yeni hocası kim olacak?

Lucescu'nun tüm kötü gidişe rağmen istifa etmeye yanaşmayacağı gelen bilgiler arasında.

MİLLİ TAKIM'IN YENİ HOCASI KİM OLACAK?

Lucescu ile yollar ayrılıyor! Milli Takımın yeni hocası kim olacak?

EN GÜÇLÜ ADAY GÜNEŞ
Lucescu'nun ardından Milli Takım'ın başına geçmesi beklenen hoca adayları arasında en güçlü isim Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş olarak görülüyor.

Lucescu ile yollar ayrılıyor! Milli Takımın yeni hocası kim olacak?

Lucescu'dan önce de Milli Takım ile görüşen ancak Fikret Orman'ın izin vermemesi nedeniyle anlaşamayan Şenol Güneş'in de Milli Takım'a hoca olmayı çok istediği biliniyor. Milli Takım'ın tarihindeki en büyük başarısı olan dünya üçüncülüğünde hoca olarak görev yapan Şenol Güneş'in yeniden böyle bir başarı kazanma arzusu içerisinde olduğunu yakın çevresine söylediği iddia edildi.

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