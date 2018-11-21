Lucescu ile yollar ayrılıyor! Milli Takımın yeni hocası kim olacak?

Lucescu ile yollar ayrılıyor! Milli Takım'ın yeni hocası kim olacak?
Milli Takım'ın başına geçtiğinden bu yana adı sürekli tartışılan ve üst üste aldığı başarısız sonuçlarla önce Milli Takım'ı Avrupa Şampiyonası'na götüremeyen ardından da UEFA Uluslar Ligi'nde küme düşüren Mircea Lucescu'nun gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. "Milli Takım'ın yeni hocası kim olacak?" sorusu hala belirsizliğini korurken aday teknik direktörlerin ismi ise belli oldu.
21 Kasım 2018 Çarşamba, 12:10:06 Güncelleme: 12:34:48
Lucescu'dan önce de Milli Takım ile görüşen ancak Fikret Orman'ın izin vermemesi nedeniyle anlaşamayan Şenol Güneş'in de Milli Takım'a hoca olmayı çok istediği biliniyor. Milli Takım'ın tarihindeki en büyük başarısı olan dünya üçüncülüğünde hoca olarak görev yapan Şenol Güneş'in yeniden böyle bir başarı kazanma arzusu içerisinde olduğunu yakın çevresine söylediği iddia edildi.
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