Lucescu ile Milli Takımın yolu ayrılıyor! İşte Milli Takımın yeni teknik direktörü

Lucescu ile Milli Takım'ın yolu ayrılıyor! İşte Milli Takım'ın yeni teknik direktörü

Üst üste alınan başarısız sonuçlarla birlikte UEFA Uluslar Ligi'nde son olarak İsveç'e mağlup olan ve C Ligi'ne düşen Türkiye'de Lucescu ismi tartışılıyor. Rumen teknik adam ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, yerine ise bir Türk teknik direktörün geçmesi bekleniyor.

18 Kasım 2018 Pazar, 12:34:16 Güncelleme: 12:35:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





