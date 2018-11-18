Lucescu ile Milli Takımın yolu ayrılıyor! İşte Milli Takımın yeni teknik direktörü

Lucescu ile Milli Takım'ın yolu ayrılıyor! İşte Milli Takım'ın yeni teknik direktörü
Üst üste alınan başarısız sonuçlarla birlikte UEFA Uluslar Ligi'nde son olarak İsveç'e mağlup olan ve C Ligi'ne düşen Türkiye'de Lucescu ismi tartışılıyor. Rumen teknik adam ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, yerine ise bir Türk teknik direktörün geçmesi bekleniyor.
18 Kasım 2018 Pazar, 12:34:16
Güncelleme: 12:35:20
UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç'e Konya'da 1-0 yenilerek küme düşen Türkiye'e hedefteki isim Mircea Lucescu.
Tecrübeli teknik adam kötü gidişten sorumlu tutulurken yerine düşünülen isimler de ortaya çıkmaya başladı.
İşte yakın dönemde yaşananlar ve Lucescu'nun yerine geçmesi beklenen isim:
Sabah'ın haberine göre; Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasından hemen sonra teklif yapılan Aykut Kocaman'ın ilk cevabının, "Milli takımı bekliyorum" olduğu ortaya çıktı. Ancak yeşil-beyazlıların ısrarı birkaç gün sonra sonuç verdi ve Aykut Kocaman 'Evet' dedi.
TEK ADAY ŞENOL GÜNEŞ
İsmi uzun süredir Lucescu'nun yerine geçen Aykut Kocaman'ın bu tercihinden sonra Rumen teknik adamın tek rakibi olarak Şenol Güneş kaldı.