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Liverpool Dorukhan Toköz'ün peşinde! Çılgın teklif

Beşiktaş'ın Eskişehirspor'dan transfer ettiği Dorukhan Toköz için dünya devleri sıraya girdi. Türkiye - Fransa maçındaki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Toköz'e, Juventus'un ardından Liverpool da talip oldu.

19.06.2019 09:39 - Son Güncelleme: 19.06.2019 09:40
Liverpool Dorukhan Toköz'ün peşinde! Çılgın teklif

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla Milli Takım'a kadar çıkan Dorukhan Toköz için devler sıraya girdi.

Liverpool Dorukhan Toköz'ün peşinde! Çılgın teklif

Geçtiğimiz sezonun başında Eskişehirspor'dan transfer edilen Dorukhan oynadığı futbolla dev kulüplerin dikkatini çekti.

Liverpool Dorukhan Toköz'ün peşinde! Çılgın teklif

Daha önce İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un girişimlerde bulunduğu genç yıldız için Liverpool da devreye girdi.

Liverpool Dorukhan Toköz'ün peşinde! Çılgın teklif

Jurgen Klopp'un yakından takip ettiği milli yıldızın yakın bir zamanda transferinin sonlanacağı iddia edildi.

Liverpool Dorukhan Toköz'ün peşinde! Çılgın teklif

Fotomaç'ın haberine göre Şenol Güneş'in gözüne girip ilk 11'de formayı kapan Dorukhan artık İngiltere yolcusu.

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