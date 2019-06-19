Liverpool Dorukhan Toköz'ün peşinde! Çılgın teklif

Beşiktaş'ın Eskişehirspor'dan transfer ettiği Dorukhan Toköz için dünya devleri sıraya girdi. Türkiye - Fransa maçındaki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Toköz'e, Juventus'un ardından Liverpool da talip oldu.

19.06.2019 09:39 - Son Güncelleme: 19.06.2019 09:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





