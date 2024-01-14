Livakovic'ten inanılmaz kurtarış! İşte o pozisyon

Süper Lig'in 20.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Karşılaşmayı Livakovic'in 90+7'de kurtardığı pozisyon damga vurdu. İşte pozisyon ve maçtan kareler...
Süper Lig'de heyecan 20.hafta karşılaşmaları ile devam etti. Lider Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı.
Karşılaşmyı sarı lacivertli ekip 1-0 kazandı. Galibiyeti getiren gol İrfan Can Kahveci'den geldi.
Alınan bu sonuçla Fenerbahçe 53 puanla zirvede, Gaziantep FK ise 21 puanla 16.sırada yer aldı.