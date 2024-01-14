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Livakovic'ten inanılmaz kurtarış! İşte o pozisyon

Süper Lig'in 20.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Karşılaşmayı Livakovic'in 90+7'de kurtardığı pozisyon damga vurdu. İşte pozisyon ve maçtan kareler...

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Giriş Tarihi 14 Ocak 2024, 21:33 Güncelleme 14 Ocak 2024, 21:33
Livakovic’ten inanılmaz kurtarış! İşte o pozisyon 1

Süper Lig'de heyecan 20.hafta karşılaşmaları ile devam etti. Lider Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı.

Livakovic’ten inanılmaz kurtarış! İşte o pozisyon 2

Karşılaşmyı sarı lacivertli ekip 1-0 kazandı. Galibiyeti getiren gol İrfan Can Kahveci'den geldi.

Livakovic’ten inanılmaz kurtarış! İşte o pozisyon 3

Alınan bu sonuçla Fenerbahçe 53 puanla zirvede, Gaziantep FK ise 21 puanla 16.sırada yer aldı.

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