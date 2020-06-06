Lille forması giyen Milli yıldız Yusuf Yazıcı'dan çok konuşulacak sözler: Ligin en iyi takımı Trabzonspor
Sezon başında 17.5 milyon euro'ya Trabzonspor'dan Ligue 1 ekibi Lille'e transfer olan A Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yusuf Yazıcı, altyapısında yetiştiği Trabzonspor'dan övgüyle bahsederken, Türk futbolundan, İtalya'da yaşadığı ilginç anısına, Fransa'da futbolun akıbetinden, hayallerine kadar pek çok konuda açıklamalar yaptı.
"BİZDE DUYGULAR DAHA FAZLA ÖN PLANDA"
Türkiye ve Fransa arasında Akdenizli olmaktan kaynaklanan benzerlikler olabilir ama futbolun algılanış ve yönetimi çok farklı. Fransızlar 'altın jenerasyon' yetiştirmekte çok iyi. 90'ların sonunda dünya futbolunu domine ettiler. Şu anda da yine benzer etkiyi yapabilecek bir yapıları var. Fransa'ya gittiğimde ilk olarak onu hissetmiştim. Futbola bir endüstri olarak bakıyorlar ve işin bir matematiğinin olduğuna inanıyorlar. Bizde duygular çok daha fazla ön planda. Bu yüzden bazen sistem kurmakta zorlanabiliyoruz. Bizim heyecanımız, duygularımız, birlikteliğimiz çok daha yüksek. Ve kırılma anlarında bu özelliklerimiz ön plana çıkıyor, bize avantaj sağlıyor. Ama uzun dönemde planlama konusunda sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Benim ilk fark ettiğim nokta buydu.
"BİZİM TRANSFERİMİZ TESADÜF DEĞİL"
Ben başarının anahtarının rekabet olduğunu düşünüyorum. Ne kadar fazla rekabet olursa seviye o kadar yükselir. İyi planlanmış serbestlik olmalı. Ama kurallara bağlı bir serbestlik. Yabancı oyuncu gelsin ama bir kriter olsun. Sadece yabancı sayısını doldurmak için transferler yapılmasın. Öyle yabancılar gelsin ki gençlerimiz bir şeyler öğrensin, rekabete girsin, kendini geliştirsin. Dünyada uygulanan birçok kriter var. Bu serbestliği sağlarken de altyapı sisteminin iyi organize edilmesi, altyapıdan yetişecek Türk oyuncular için düzenlemelerin yapılması gerekir. Son yıllarda ülkemizden benim de dahil olduğum birçok ismin Avrupa'nın önde gelen liglerine transfer olması tesadüf değil. Bunu yasaklayarak başaramayız. Kriterleri belirlenmiş serbestliktir benim düşüncem.
"LİGİN EN İYİ TAKIMI TRABZON"
Futbolda başarıyı getiren birçok özellik var şu anda Trabzonspor'da. Bir kere oturmuş bir kadro. Birlikte oynamaya alışkınlar ve bu enerjileri sahaya yansıyor. Yerlisi, yabancısı herkes takımı çok benimsemiş ve %100'ünü sahaya koyuyor. Birlikte olmaktan, birlikte oynamaktan zevk alıyorlar. Hüseyin hoca da bu olumlu tabloya çok katkı yapıyor. Bence şu anda ligin en iyi futbol oynayan, en pozitif takımı Trabzonspor.
"BORDO-MAVİLİ EFSANELERİ İZLEYEREK BÜYÜDÜM"
Trabzonspor'da 97 numaralı formamın emekli edilmesi tek kelime ile gurur verdi. Konu Trabzon ve futbol olunca efsane olarak adlandıracağımız onlarca büyüğüm var benim. Bu şehrin futbol tarihi efsane isimlerle dolu. Ben o efsaneleri izleyerek, onların başarılarını dinleyerek büyüdüm. O isimlerin var ettiği bir camia tarafından böylesi güzel bir şekilde onurlandırılmak insanı gururlandırıyor. Layık gören herkese çok teşekkür ederim.