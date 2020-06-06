Lille forması giyen Milli yıldız Yusuf Yazıcı'dan çok konuşulacak sözler: Ligin en iyi takımı Trabzonspor

"BİZİM TRANSFERİMİZ TESADÜF DEĞİL"

Ben başarının anahtarının rekabet olduğunu düşünüyorum. Ne kadar fazla rekabet olursa seviye o kadar yükselir. İyi planlanmış serbestlik olmalı. Ama kurallara bağlı bir serbestlik. Yabancı oyuncu gelsin ama bir kriter olsun. Sadece yabancı sayısını doldurmak için transferler yapılmasın. Öyle yabancılar gelsin ki gençlerimiz bir şeyler öğrensin, rekabete girsin, kendini geliştirsin. Dünyada uygulanan birçok kriter var. Bu serbestliği sağlarken de altyapı sisteminin iyi organize edilmesi, altyapıdan yetişecek Türk oyuncular için düzenlemelerin yapılması gerekir. Son yıllarda ülkemizden benim de dahil olduğum birçok ismin Avrupa'nın önde gelen liglerine transfer olması tesadüf değil. Bunu yasaklayarak başaramayız. Kriterleri belirlenmiş serbestliktir benim düşüncem.