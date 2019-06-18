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Lecce pazarlık için Beşiktaş'ın kapısını çaldı! İşte o fotoğraflar

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, 34 yaşındaki Burak Yılmaz içinde sürpriz bir teklif geldi. İtalya Serie A ekiplerinden Lecce yetkilileri, Burak Yılmaz için İstanbul'a geldi. İşte o fotoğraflar.

18.06.2019 10:14 - Son Güncelleme: 18.06.2019 10:18
Lecce pazarlık için Beşiktaş'ın kapısını çaldı! İşte o fotoğraflar

İtalya Serie A ekiplerinden Lecce'de, Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz için girişimler devam ediyor... Gelecek sezon forvet için 1 numaralı hedefi Burak Yılmaz olarak belirleyen İtalyan ekibinin Sportif Direktörü Mauro Meluso'nun transfer için Türkiye'de olacağı iddia edildi. Daha sonra ortaya çıkan bir kare ise iddiaları doğruladı.

Lecce pazarlık için Beşiktaş'ın kapısını çaldı! İşte o fotoğraflar

Lecce Başkanı Saverio Sticchi Damiani, Çizme basınına verdiği röportajda Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'ın transferi için girişimlerde bulunduklarını ve bu transferi sportif direktörleri Mauro Meluso'nun yürüttüğünü itiraf etmişti.

Lecce pazarlık için Beşiktaş'ın kapısını çaldı! İşte o fotoğraflar

Damiani açıklamasında, "İki golcü transferi yapacağız, bunlardan biri Burak Yılmaz olabilir. Aynı zamanda 2-3 genç futbolcuya da yatırım yapmak istiyoruz" dedi. Sportitalia, Mauro Meluso'nun İstanbul'da bir görüşme yapacağını duyurdu.

Lecce pazarlık için Beşiktaş'ın kapısını çaldı! İşte o fotoğraflar

La Gazzetta del Mezzogiorno'da yer alan haberde ise şu ifadeler yer aldı; "Transfer için yoğun girişimler devam ediyor. Beşiktaş'ın içinde bulunduğu maddi durumdan dolayı Lecce tarafı bu transferin olabileceğine inanıyor. Burak Yılmaz transfer biterse bir rüyadan fazlası gerçekleşmiş olacak"

Lecce pazarlık için Beşiktaş'ın kapısını çaldı! İşte o fotoğraflar

İŞTE LECCE SPORTİF DİREKTÖRÜ MELUSO'NUN İSTANBUL'DA ÇEKİLEN FOTOĞRAFI

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