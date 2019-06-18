Lecce pazarlık için Beşiktaş'ın kapısını çaldı! İşte o fotoğraflar
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, 34 yaşındaki Burak Yılmaz içinde sürpriz bir teklif geldi. İtalya Serie A ekiplerinden Lecce yetkilileri, Burak Yılmaz için İstanbul'a geldi. İşte o fotoğraflar.
18.06.2019 10:14
- Son Güncelleme: 18.06.2019 10:18
İtalya Serie A ekiplerinden Lecce'de, Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz için girişimler devam ediyor... Gelecek sezon forvet için 1 numaralı hedefi Burak Yılmaz olarak belirleyen İtalyan ekibinin Sportif Direktörü Mauro Meluso'nun transfer için Türkiye'de olacağı iddia edildi. Daha sonra ortaya çıkan bir kare ise iddiaları doğruladı.
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