Ziraat Türkiye Kupası 5.tur karşılaşmasında Fenerbahçe Adanaspor'u konuk etti. Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı sarı lacivertli ekip 6-0 kazandı. Fenerbahçe'nin gollerini Batshuayi (4), Lincoln ve Mert Hakan Yandaş kaydetti. NE KONUŞTUKLARI MERAK EDİLDİ Maçın 39.dakikasında ekrana gelen bir görüntüde Fenerbahçe'nin yıldız isimleri Dzeko ve Tadic'in konuşmaları dikkat çekti. İki oyuncunun ne konuştuğu ise çok merak edildi. İşte o an ve maçtan görüntüler... ▶️ Kulübede ilginç görüntü! Dzeko ve Tadic...