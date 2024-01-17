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Kulübede ilginç görüntü! Dzeko ve Tadic...

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçında Adanaspor'u 6-0 mağlup etti. Maçtan çok yedek kulübesindeki bir görüntü dikkat çekti. Dzeko ve Tadic'in konuşması herkesi merak ettirdi.

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Giriş Tarihi 17 Ocak 2024, 23:21 Güncelleme 17 Ocak 2024, 23:31
Kulübede ilginç görüntü! Dzeko ve Tadic... 1

Ziraat Türkiye Kupası 5.tur karşılaşmasında Fenerbahçe Adanaspor'u konuk etti.

Kulübede ilginç görüntü! Dzeko ve Tadic... 2

Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı sarı lacivertli ekip 6-0 kazandı.

Kulübede ilginç görüntü! Dzeko ve Tadic... 3

Fenerbahçe'nin gollerini Batshuayi (4), Lincoln ve Mert Hakan Yandaş kaydetti.

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