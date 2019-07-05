Konoplyanka'nın menajeri açıkladı! Fenerbahçe ve Beşiktaş....
Uzun süredir Fenerbahçe adı anılan Yevhen Konoplyanka transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun menajeri, oyuncunun Fenerbahçe'ye transferi ve Beşiktaş iddiaları ile ilgili açıklama yaptı.
05.07.2019 16:46
- Son Güncelleme: 05.07.2019 16:52
Transferin gözde isimlerinden Yevhen Konoplyanka hakkında resmi açıklama geldi.
Schalke 04'te geçtiğimiz sezon yalnızca 21 maçta forma giyebilen ve bu yaz takımdan ayrılacağı konuşulan Yevhen Konoplyanka'nın adı, uzun bir süredir Beşiktaş ve Fenerbahçe'yle birlikte anılıyordu.
Bundesliga ekibiyle yalnızca bir yıllık sözleşmesi kalan 29 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla ilgili olarak Ukrayna'da yaşayan FIFA menajeri Alaaddin Güven Memiş'ten konuyla ilgili gündeme bomba gibi düşen açıklamalar geldi.
Ülkede yayın yapan FootBoom adlı internet sitesine konuşan Memiş, Konoplyanka hakkındaki Beşiktaş ve Fenerbahçe iddialarına ilişkin şunları söyledi;
"Konoplyanka iyi bir sezon geçirmedi. Türkiye'ye gitmek onun için iyi bir seçenek olur.