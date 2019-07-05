Konoplyanka'nın menajeri açıkladı! Fenerbahçe ve Beşiktaş....

Uzun süredir Fenerbahçe adı anılan Yevhen Konoplyanka transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun menajeri, oyuncunun Fenerbahçe'ye transferi ve Beşiktaş iddiaları ile ilgili açıklama yaptı.

05.07.2019 16:46 - Son Güncelleme: 05.07.2019 16:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





