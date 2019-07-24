Kolombiyalı forvet Radamel Falcao'nun Galatasaray tweeti olay yarattı!
Kolombiyali 33 yaşındaki golcü Radamel Falcao ile Galatasaray arasındaki transfer iddiaları spor gündeminin en tepesinde... Spor Toto Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray bir yandan Falcao için girişimlerini sürdürürken diğer bir yandan da Galatasaray taraftarları sosyal medyada Falcao nöbeti tutuyor. Hal böyle olunca pek çok transfer sezonun adları birlikte anılan Galatasaray ve Radamel Falcao hakkında sosyal medyada ilginç şeyler ortaya çıkıyor. İşte onlardan biri daha. Radamel Falcao'nun Galatasaray tweeti olay yarattı.
24.07.2019 17:31
- Son Güncelleme: 24.07.2019 17:46
ÖYLE TWEETLER ATTILAR Kİ...
Ülkemizde forma giyen sporcular, bazen attıkları tweetler ile gündemi oldukça meşgul etti. Sosyal medyayı etkin kullanan sporcuların tweetleri bazen kahkahaya sebep olurken bazen hüzünlendirdi. İşte sporcuların birbirinden komik paylaşımları.
Yeni Malatyaspor forması giyerken, bir sporseverin kendisine attığı tweeti yanıtlayan Sadık Çiftpınar'ın bu paylaşımı çok konuşuldu.
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