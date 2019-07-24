GaleriSpor

Kolombiyalı forvet Radamel Falcao'nun Galatasaray tweeti olay yarattı!

Kolombiyali 33 yaşındaki golcü Radamel Falcao ile Galatasaray arasındaki transfer iddiaları spor gündeminin en tepesinde... Spor Toto Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray bir yandan Falcao için girişimlerini sürdürürken diğer bir yandan da Galatasaray taraftarları sosyal medyada Falcao nöbeti tutuyor. Hal böyle olunca pek çok transfer sezonun adları birlikte anılan Galatasaray ve Radamel Falcao hakkında sosyal medyada ilginç şeyler ortaya çıkıyor. İşte onlardan biri daha. Radamel Falcao'nun Galatasaray tweeti olay yarattı.

24.07.2019 17:31 - Son Güncelleme: 24.07.2019 17:46
Kolombiyalı forvet Radamel Falcao'nun Galatasaray tweeti olay yarattı!

Galatasaray'ın, Radamel Falcao aşkı bitmiyor... Uzun süredir adı sık sık Galatasaray ile anılan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun Galatasaray'a gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

Kolombiyalı forvet Radamel Falcao'nun Galatasaray tweeti olay yarattı!

Neredeyse uzun bir süredir her transfer sezonunda Galatasaray ile adı anılan Falcao için taraftarlar nöbet tutuyor...

Kolombiyalı forvet Radamel Falcao'nun Galatasaray tweeti olay yarattı!

YILLAR SONRA O TWEET YENİDEN GÜNDEMDE

Falcao'nun 2011 yılında attığı bu tweet o dönem büyük heyecan yaratmıştı. Falcao, Galatasaray forması giyen Fildişili futbolcu Juan Pablo Pino'nun arkadaşı olduğunu söylemişti.

Kolombiyalı forvet Radamel Falcao'nun Galatasaray tweeti olay yarattı!

Radamel Falcao'nun Türkiye haklarını elinde bulunduran Fatih İlek'in 2018'deki Instagram paylaşımı da hala akıllarda.

Kolombiyalı forvet Radamel Falcao'nun Galatasaray tweeti olay yarattı!

ÖYLE TWEETLER ATTILAR Kİ...

Ülkemizde forma giyen sporcular, bazen attıkları tweetler ile gündemi oldukça meşgul etti. Sosyal medyayı etkin kullanan sporcuların tweetleri bazen kahkahaya sebep olurken bazen hüzünlendirdi. İşte sporcuların birbirinden komik paylaşımları.

Yeni Malatyaspor forması giyerken, bir sporseverin kendisine attığı tweeti yanıtlayan Sadık Çiftpınar'ın bu paylaşımı çok konuşuldu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Anlaşmaya vardı
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Anlaşmaya vardı