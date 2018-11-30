Kartal'dan muhteşem geri dönüş | Sarpsborg: 2 - Beşiktaş: 2 Maç sonucu

UEFA Avrupa Ligi I Grubu maçında Beşiktaş, deplasmanda Norveç ekibi Sarpsborg ile karşılaştı. Gruptan çıkmak için mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı maçta 2-0'dan geri dönen Kartal karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki tur şansını devam ettirdi.

30 Kasım 2018 Cuma, 00:46:16 Güncelleme: 01:51:39
Kartaldan muhteşem geri dönüş | Sarpsborg: 2 - Beşiktaş: 2 Maç sonucu

Gruptan çıkmak için mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı maçta 2-0'dan geri dönen Kartal karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki tur şansını devam ettirdi.

Kartaldan muhteşem geri dönüş | Sarpsborg: 2 - Beşiktaş: 2 Maç sonucu

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR
1. dakikada Sarpsborg 1-0 öne geçti. Ani gelişen atakta savunmanın arkasına atılan topla buluşan Muhammed, kaleci Karius'u çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi: 1-0

6. dakikada Sarpsborg'un ikinci golü geldi. Beşiktaş yarı sahasının ortasında topla buluşan Heintz'ın uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0

Kartaldan muhteşem geri dönüş | Sarpsborg: 2 - Beşiktaş: 2 Maç sonucu

9. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştıramadığı topla ceza sahası içinde buluşan Muhammed, kaleciyle karşı karşıya kaldı, bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

21. dakikada ceza sahası sol çaprazında Ljajic'in pasıyla buluşan Adriano'nun sert şutunda kaleci gole izin vermedi.

Kartaldan muhteşem geri dönüş | Sarpsborg: 2 - Beşiktaş: 2 Maç sonucu

27. dakikada Adriano'nun ceza sahası dışından çektiği şut kaleci Vasyutin'de kaldı.

Kartaldan muhteşem geri dönüş | Sarpsborg: 2 - Beşiktaş: 2 Maç sonucu

35. dakikada Lens'in sağdan ortaladığı topla arka direkte buluşan Ljajic'in şutunu Horn çizgi üzerinde engelleyerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

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