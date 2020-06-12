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Karapınar'lı Fenerbahçe'den sürpriz kadro! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı 11'i...
Karapınar'lı Fenerbahçe'den sürpriz kadro! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı 11'i...
Teknik direktör Ersun Yanal'dan boşalan koltuğu Tahir Karapınar'a veren Fenerbahçe, koronavirüs arasından sonra ilk maçta Kayserispor'u konuk ediyor. Şampiyonluk yarışından uzak kalan ve sezonun geri kalan kısmında Avrupa için mücadele edecek olan sarı-lacivertli ekip Kayserispor maçına mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. İşte Tahir Karapınar yönetimindeki Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı 11'i...
12.06.2020 10:08
- Son Güncelleme: 12.06.2020 10:08
Fenerbahçe Covid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay ara verilen Süper Lig'in 27. haftasında bugün Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Ligde 40 puanla 7. sırada bulunan sarı-lacivertliler son 7 maçında galibiyet alamadı (3 beraberlik, 4 mağlubiyet). Yeni hocası Tahir Karapınar yönetiminde ilk maçına çıkacak olan Kanarya sahasında kazanarak kalan bölüme iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
KALE TEKRAR ALTAY'IN
Pandemi sürecinden önce fıtık ameliyatı olan ve tedavisi tamamlanan Altay Bayındır, kaleyi Harun'dan geri alacak.
Sakatlıklar nedeniyle bu sezon çoğunlukla sol bekte görev yapan Dirar da Isla'nın ayrılışının ardından kendi pozisyonu olan sağ beke dönecek. Sol bekte Hasan Ali'nin yokluğunda forma Deniz Türüç'e yakın.
Savunmanın göbeğinde Serdar Aziz-Falette olacak. İleri uçta ise Mevlüt Erdinç'in forma giymesi bekleniyor.