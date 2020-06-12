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Karapınar'lı Fenerbahçe'den sürpriz kadro! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı 11'i...

Teknik direktör Ersun Yanal'dan boşalan koltuğu Tahir Karapınar'a veren Fenerbahçe, koronavirüs arasından sonra ilk maçta Kayserispor'u konuk ediyor. Şampiyonluk yarışından uzak kalan ve sezonun geri kalan kısmında Avrupa için mücadele edecek olan sarı-lacivertli ekip Kayserispor maçına mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. İşte Tahir Karapınar yönetimindeki Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı 11'i...

12.06.2020 10:08 - Son Güncelleme: 12.06.2020 10:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





