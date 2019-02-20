Kaptanlığı alınan Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın başına gelmeyen kalmadı!
26 yaşındaki Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin kariyeri eşi Wanda Nara yüzünden çıkmazda olabilir... Takım arkadaşı Maxi Lopez'in eşi Wanda Nara ile evlenen Interli Mauro Icardi'nin kaptanlığı bir süre önce elinden alınmıştı. Icardi'nin kaptanlığının elinden alınmasından sonra yaşananlar merakla takip ediliyor. Şimdi de tüm bu yaşananların nedeninin eşi Wanda Nara olduğu iddia ediliyor. Bu iddia sonrası Wanda Nara'nın başına gelmeyen kalmadı...
ICARDİ'NİN KAPTANLIĞI ELİNDEN ALINDI
Arjantinli futbolcunun İtalyan deviyle 2021 yılında sona eren sözleşmesini uzatmak isteyen Inter yönetimi, bu konuda sürdürdüğü girişimlerden sonuç alamayınca radikal bir yola girdi. Kaptanlığı elinden alınan Icardi, Inter'in Rapid Wien ile oynadığı Avrupa Ligi maçının kadrosuna da alınmadı.
TARAFTAR WANDA NARA'YI SUÇLUYOR
Bu hamle çok daha büyük olayları beraberinde getirdi. Inter taraftarı, Icardi'nin takımla sözleşme yenilememiş olmasını oyuncunun menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara'ya bağlıyor. İtalyan basını kaynaklı haberlerde de, Inter yönetiminin, Nara'nın Icardi'nin kariyerinde fazla söz sahibi olduğu yönünde bir kanıyla durumdan memnuniyetsizlik duyduğu iddia ediliyor.