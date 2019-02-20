Kaptanlığı alınan Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın başına gelmeyen kalmadı!

26 yaşındaki Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin kariyeri eşi Wanda Nara yüzünden çıkmazda olabilir... Takım arkadaşı Maxi Lopez'in eşi Wanda Nara ile evlenen Interli Mauro Icardi'nin kaptanlığı bir süre önce elinden alınmıştı. Icardi'nin kaptanlığının elinden alınmasından sonra yaşananlar merakla takip ediliyor. Şimdi de tüm bu yaşananların nedeninin eşi Wanda Nara olduğu iddia ediliyor. Bu iddia sonrası Wanda Nara'nın başına gelmeyen kalmadı...

20.02.2019 15:35 - Son Güncelleme: 20.02.2019 15:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





