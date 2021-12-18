Kadın derbisinde kazanan Beşiktaş! Fenerbahçe'yi 2-1 yendiler
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki futbol derbisinin ilki bugün kadınlarda başladı. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 2-1'lik skorla kazandı.
18.12.2021 17:37
- Son Güncelleme: 18.12.2021 17:37
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu'nda 2021-2022 sezonun ilk haftasında Beşiktaş Vodafone ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi siyah beyazlılar 2-1 kazandı.
Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısında 11'inci dakikada Yağmur ve 27'nci dakikada Arzu ile 2-0 öne geçti. Fenerbahçe bu gollere 39'uncu dakikada Cordner ile cevap verdi ve ilk yarı 2-1 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi.
BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ, ALİ KOÇ'U AĞIRLADI
Bu arada Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin eşi Berna Çebi ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Vodafone Park'ta Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u ağırladı.