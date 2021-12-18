Kadın derbisinde kazanan Beşiktaş! Fenerbahçe’yi 2-1 yendiler

Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısında 11'inci dakikada Yağmur ve 27'nci dakikada Arzu ile 2-0 öne geçti. Fenerbahçe bu gollere 39'uncu dakikada Cordner ile cevap verdi ve ilk yarı 2-1 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi.