Kadıköy'de puanlar paylaşıldı! (MS: Fenerbahçe 2-2 BB Erzurumspor)

Ersun Yanal ayrıca, bin 683 gün sonra resmi bir maçta Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak Kadıköy'de sahaya çıktı. Yanal, Kadıköy'de son olarak 2013-2014 sezonunun 33. haftasında Fenerbahçe'nin Kardemir Karabükspor'u 4-0 yendiği maçta takımın başında yer almıştı.

ERSUN YANAL'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Ersun Yanal, ilk maçında, geçen hafta Akhisarspor'a 3-0 kaybeden takımın ilk 11'ine göre kadroda 2 değişiklik yaptı.

Yanal, Manisa'da ilk 11'de oynayan Barış Alıcı ve Şener Özbayraklı'nın yerine sakatlıkları geçen Andre Ayew ile Mathieu Valbuena'yı oynattı.

Öte yandan, sakatlıkları geçen futbolculardan Ayew 21, Valbuena ise 13 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı.



