Kadıköy'de puanlar paylaşıldı! (MS: Fenerbahçe 2-2 BB Erzurumspor)
Spor Toto Süper Lig'in 16. Haftasında Fenerbahçe sahasında BB Erzurumspor'u ağırladı. Mücadeleden sarı lacivertli ekip 2-2'lik skorla sahadan 1 puanla ayrıldı.
676 GÜN SONRA RESMİ MAÇ
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımın başında bin 676 gün sonra resmi maça çıktı.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörüyle ilk sınavında sahada yer aldı.
Süper Lig'de 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyan Ersun Yanal, sarı-lacivertlilerle son maçına 16 Mayıs 2014'te Kayserispor karşısında çıkmıştı. Yanal, bin 676 gün sonra sarı-lacivertli takımın teknik direktörü olarak yedek kulübesinde yer aldı.
Ersun Yanal ayrıca, bin 683 gün sonra resmi bir maçta Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak Kadıköy'de sahaya çıktı. Yanal, Kadıköy'de son olarak 2013-2014 sezonunun 33. haftasında Fenerbahçe'nin Kardemir Karabükspor'u 4-0 yendiği maçta takımın başında yer almıştı.
ERSUN YANAL'DAN 2 DEĞİŞİKLİK
Teknik direktör Ersun Yanal, ilk maçında, geçen hafta Akhisarspor'a 3-0 kaybeden takımın ilk 11'ine göre kadroda 2 değişiklik yaptı.
Yanal, Manisa'da ilk 11'de oynayan Barış Alıcı ve Şener Özbayraklı'nın yerine sakatlıkları geçen Andre Ayew ile Mathieu Valbuena'yı oynattı.
Öte yandan, sakatlıkları geçen futbolculardan Ayew 21, Valbuena ise 13 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı.