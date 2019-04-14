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Kadıköy'de gelenek bozulmadı | Fenerbahçe 1-1 Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de 1-1 berabere kaldı.

14.04.2019 21:13 - Son Güncelleme: 14.04.2019 21:14
Kadıköy'de gelenek bozulmadı | Fenerbahçe 1-1 Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray' konuk etti.

Kadıköy'de gelenek bozulmadı | Fenerbahçe 1-1 Galatasaray

Ülker Stadyumu'ndaki mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Kadıköy'de gelenek bozulmadı | Fenerbahçe 1-1 Galatasaray

Galatasaray'ın golü 66. dakikada Onyekuru'dan gelirken Fenerbahçe'nin golünü 71. dakikada Eljif Elmas kaydetti.

Kadıköy'de gelenek bozulmadı | Fenerbahçe 1-1 Galatasaray

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım 45. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Kadıköy'de gelenek bozulmadı | Fenerbahçe 1-1 Galatasaray

Bu sonucun ardından Galatasaray 56 puana yükselerek lider Başakşehir'in 5 puan arkasında zirve takibini sürdürdü.

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