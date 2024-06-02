Jose Mourinho bu yıldızlara gözünü kırpmadan milyonlarca euro verdi! En pahalı 50 transferi belli oldu

Gelecek hafta sonu gerçekleşecek seçimde yeni başkanını belirleyecek olan Fenerbahçe 'de Jose Mourinho rüzgarı esiyor. Birkaç gündür görüşülen Portekizli teknik direktör bugün öğle saatlerinde İstanbul'a geldi.

Saat 19.00'da ise kendisini bekleyen binlerce taraftarın önüne çıkarak kendisini 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Sevgi gösterileriyle karşılanan deneyimli çalıştırıcı açıklamalarıyla da dikkat çekmeyi başardı.

3

İlk olarak konuşmaya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç başladı, Ali Koç, "Büyük Fenerbahçe ailesi, büyük Fenerbahçe taraftarı; kurulduğumuzdan bu yana 100 yılın üzerinde maçlarımızı oynadığımız mabedimize, bu tarihi güne hoş geldiniz. Mabedimizle beraber ekranlarda bizi seyreden milyonlarca taraftarlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün; kulübümüz adına çok önemli, çok kıymetli, tarihi bir adıma camiamızla hep birlikte, beraber adım atıyoruz. İnşallah, Allah sonunu hayırlı getirir" ifadelerini kullandı.