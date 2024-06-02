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Jose Mourinho bu yıldızlara gözünü kırpmadan milyonlarca euro verdi! En pahalı 50 transferi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, bu akşam saatlerinde Jose Mourinho'yu teknik direktörlük görevine getirdi ve ilk fitili ateşledi. Sarı lacivertliler görkemli bir tören düzenlediği Portekizli çalıştırıcıyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Tribünlerin tamamen dolduğu ve büyük coşku yaşandığı anlarda dünyaca ünlü antrenör de sözleriyle güne damga vurdu. Mourinho'nun göreve başlamadan önce kariyerindeki birçok nokta dikkat çekiyor. Onlar arasında yaptığı transferler var. Dev kulüplerde devasa bütçelere sahip olan Mou'nun aldığı isimler arasında Süper Lig'de daha önce forma giymiş veya şu anda da oynayan isimler bulunuyor. İşte Jose Mourinho'nun en pahalı 50 transferi...

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Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 23:20 Güncelleme 02 Haziran 2024, 23:20
Jose Mourinho bu yıldızlara gözünü kırpmadan milyonlarca euro verdi! En pahalı 50 transferi belli oldu 1

Gelecek hafta sonu gerçekleşecek seçimde yeni başkanını belirleyecek olan Fenerbahçe'de Jose Mourinho rüzgarı esiyor. Birkaç gündür görüşülen Portekizli teknik direktör bugün öğle saatlerinde İstanbul'a geldi.

Jose Mourinho bu yıldızlara gözünü kırpmadan milyonlarca euro verdi! En pahalı 50 transferi belli oldu 2

Saat 19.00'da ise kendisini bekleyen binlerce taraftarın önüne çıkarak kendisini 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Sevgi gösterileriyle karşılanan deneyimli çalıştırıcı açıklamalarıyla da dikkat çekmeyi başardı.

Jose Mourinho bu yıldızlara gözünü kırpmadan milyonlarca euro verdi! En pahalı 50 transferi belli oldu 3

İlk olarak konuşmaya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç başladı, Ali Koç, "Büyük Fenerbahçe ailesi, büyük Fenerbahçe taraftarı; kurulduğumuzdan bu yana 100 yılın üzerinde maçlarımızı oynadığımız mabedimize, bu tarihi güne hoş geldiniz. Mabedimizle beraber ekranlarda bizi seyreden milyonlarca taraftarlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün; kulübümüz adına çok önemli, çok kıymetli, tarihi bir adıma camiamızla hep birlikte, beraber adım atıyoruz. İnşallah, Allah sonunu hayırlı getirir" ifadelerini kullandı.

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