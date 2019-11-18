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İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri EURO 2020 ile ilgili merak edilenler! EURO 2020 kura çekimi ne zaman yapılacak?

Türkiye, EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde grup aşamasını 2'nci sırada tamamlayarak Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. Son dünya şampiyonu Fransa'nın bulunduğu zorlu grupta 10 maçta sadece 3 gol yiyerek büyük bir başarıyla imza atan kırmızı-beyazlı ekibimiz, grubu 23 puanla bitirdi. Türkiye'nin bu başarısının ardından milyonlarca kişi EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Başta Türkiye'nin EURO 2020'deki muhtemel rakiplerini merak eden vatandaşlar, "EURO 2020 kura çekimi nerede, ne zaman ve saat kaçta yapılacak?" sorularına da yanıt arıyor. İşte kura çekimine ilişkin bilgiler ve Türkiye'nin muhtemel rakipleri...

18.11.2019 09:43 - Son Güncelleme: 18.11.2019 09:43
İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri EURO 2020 ile ilgili merak edilenler! EURO 2020 kura çekimi ne zaman yapılacak?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden millilerimiz, grup maçlarının bitimine 1 maç kala sahasında ağırladığı İzlanda ile berabere kalarak EURO 2020'ye doğrudan katılma hakkı elde etti.

İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri EURO 2020 ile ilgili merak edilenler! EURO 2020 kura çekimi ne zaman yapılacak?

Gruptaki son maçında deplasmanda karşılaştığı Andorra'yı 2-0 mağlup eden milli takımımızın hangi grupta ve hangi ülkelerle eşleşeceği merak konusu oldu...

İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri EURO 2020 ile ilgili merak edilenler! EURO 2020 kura çekimi ne zaman yapılacak?

Grup maçlarında başarılı bir grafik sergileyen ve 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Türkiye, H Grubu'nu 23 puanla 2. sırada tamamladı.

İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri EURO 2020 ile ilgili merak edilenler! EURO 2020 kura çekimi ne zaman yapılacak?

Ay-yıldızlı ekibimizin grubunun ve rakiplerinin belirleneceği kura çekiminin nerede, ne zaman ve saat kaçta yapılacağı ise sporseverler tarafından "EURO 2020 kura çekimi nerede, ne zaman ve saat kaçta yapılacak?" şeklinde sorularla araştırılmaya başlandı.

İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri EURO 2020 ile ilgili merak edilenler! EURO 2020 kura çekimi ne zaman yapılacak?

Peki, EURO 2020 kura çekimi nerede, ne zaman ve saat kaçta yapılacak? İşte detaylar...

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