İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri EURO 2020 ile ilgili merak edilenler! EURO 2020 kura çekimi ne zaman yapılacak?

Türkiye, EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde grup aşamasını 2'nci sırada tamamlayarak Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. Son dünya şampiyonu Fransa'nın bulunduğu zorlu grupta 10 maçta sadece 3 gol yiyerek büyük bir başarıyla imza atan kırmızı-beyazlı ekibimiz, grubu 23 puanla bitirdi. Türkiye'nin bu başarısının ardından milyonlarca kişi EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Başta Türkiye'nin EURO 2020'deki muhtemel rakiplerini merak eden vatandaşlar, "EURO 2020 kura çekimi nerede, ne zaman ve saat kaçta yapılacak?" sorularına da yanıt arıyor. İşte kura çekimine ilişkin bilgiler ve Türkiye'nin muhtemel rakipleri...

18.11.2019 09:43 - Son Güncelleme: 18.11.2019 09:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





