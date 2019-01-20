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İşte Galatasaray'ın transfer listesi! Hasan Şaş o isimleri işaret etti

Süper Lig'in ikinci yarısına fırtına gibi bir başlangıç yapan Galatasaray'da forvet arayışları sürüyor. Maç sonu açıklamalarda bulunan Hasan Şaş'ın işaret ettiği isimler belli oldu.

20 Ocak 2019 Pazar, 12:26:57
İşte Galatasaray'ın transfer listesi! Hasan Şaş o isimleri işaret etti

Süper Lig'in ikinci yarısına 6-0'lık Ankaragücü galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da Teknik Sorumlu Hasan Şaş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Galatasaray'ın transfer listesi! Hasan Şaş o isimleri işaret etti

Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Hasan Şaş, transfer konularına da değindi.

İşte Galatasaray'ın transfer listesi! Hasan Şaş o isimleri işaret etti

Hasan Şaş'ın sözleri ve transferine işaret verdiği isimler şöyle;

İşte Galatasaray'ın transfer listesi! Hasan Şaş o isimleri işaret etti

Mutluyuz. 6 gol ve iyi bir oyunla maçı kazandık. Takımın antrenmanlardaki enerji seviyesi çok yüksekti ve çok iyi çalıştılar. Bu hafta içindeki son 2 antrenman çok iyiydi.

İşte Galatasaray'ın transfer listesi! Hasan Şaş o isimleri işaret etti

Futbolcuların, idman performanslarını sahaya yansıtmaları sevindirici. İçeride oynadık. Ankaragücü'nde kaos durumunun olduğunu da biliyoruz.

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