İşte Galatasaray'ın transfer listesi! Hasan Şaş o isimleri işaret etti
Süper Lig'in ikinci yarısına fırtına gibi bir başlangıç yapan Galatasaray'da forvet arayışları sürüyor. Maç sonu açıklamalarda bulunan Hasan Şaş'ın işaret ettiği isimler belli oldu.
20 Ocak 2019 Pazar, 12:26:57
Süper Lig'in ikinci yarısına 6-0'lık Ankaragücü galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da Teknik Sorumlu Hasan Şaş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Hasan Şaş, transfer konularına da değindi.
Hasan Şaş'ın sözleri ve transferine işaret verdiği isimler şöyle;
Mutluyuz. 6 gol ve iyi bir oyunla maçı kazandık. Takımın antrenmanlardaki enerji seviyesi çok yüksekti ve çok iyi çalıştılar. Bu hafta içindeki son 2 antrenman çok iyiydi.
Futbolcuların, idman performanslarını sahaya yansıtmaları sevindirici. İçeride oynadık. Ankaragücü'nde kaos durumunun olduğunu da biliyoruz.