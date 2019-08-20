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İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!

Sezona Denizlispor mağlubiyetiyle başlayan Galatasaray'da Falcao transferi beklenirken gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Galatasaray'ın rakipleri 29 Ağustos Perşembe günü Monaco'da gerçekleştirilecek organizasyonla kesinleşecek. Medipol Başakşehir'in Yunan temsilcisi Olympiakos'a elenmesinin ardından kasasını dolduran Sarı-Kırmızılılar kurayı heyecanla bekliyor. Birçok transfer gerçekleştirerek tüm kulvarda iddialı bir performans sergilemek isteyen Fatih Terim'in öğrencileri lige mağlubiyetle başlamış olsa da Avrupa sahnesinde başarılı bir grafik çizmek istiyor. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...

20.08.2019 20:57 - Son Güncelleme: 20.08.2019 20:57
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!

Avrupa sahnesinde Galatasaray'ı zorlu rakipler bekliyor.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!

Birinci torbada Liverpool, Chelsea, Barcelona, Manchester City, Juventus, Bayern Münih, PSG ve Zenit şu an için kesinleşen takımlar olarak dikkatleri çekiyor.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!

Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Napoli, Shakhtar Donetsk, Tottenham, Benfica, Lyon, Bayer Leverkusen, Salzburg, Valencia ve Inter de takımımızın muhtemel rakipleri arasında bulunuyor.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!

Öte yandan Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Başakşehir, Olympiakos'a 1-0 ve 2-0'lık skorlarla elenirken dev turnuvada tek temsilcimiz olarak geçtiğimiz sezon olduğu gibi, bu sezon da Galatasaray kaldı.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!

Başakşehir'in vedasının ardından sarı-kırmızılılar, yayın gelirinin yüzde 90'lık bir kısmını kasasına koyacak.

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