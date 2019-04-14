İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi 11'i!
Galatasaray'da gözler Fenerbahçe maçına çevrildi. Uzun yıllardır Kadıköy'de galibiyet göremeyen Sarı Kırmızılı ekip, şanssızlığı kırarak zirve yarışında daha da iddialı bir pozisyona gelmek istiyor. Zorlu maç öncesi Luyindama ve Marcao gibi iki önemli ismin yokluğunda Fatih Terim'in stoperde sürpriz bir isme şans vermesi bekleniyor. İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı 11'i...
14.04.2019 08:23
- Son Güncelleme: 14.04.2019 08:25
TAM KADRO GİDECEKLER
Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisini izlemeye firesiz gidecek. 15 kişilik yönetim kurulu Kadıköy'deki maçı izlemek için tribündeki yerini alacak. Bu arada Galatasaray'ın Kadıköy'de 1999 yılında kazandığı son galibiyette başkanlık koltuğunda oturan efsane başkan Faruk Süren'in de bu maça davet edildiği öğrenildi.
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