İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi 11'i!

Galatasaray'da gözler Fenerbahçe maçına çevrildi. Uzun yıllardır Kadıköy'de galibiyet göremeyen Sarı Kırmızılı ekip, şanssızlığı kırarak zirve yarışında daha da iddialı bir pozisyona gelmek istiyor. Zorlu maç öncesi Luyindama ve Marcao gibi iki önemli ismin yokluğunda Fatih Terim'in stoperde sürpriz bir isme şans vermesi bekleniyor. İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı 11'i...

14.04.2019 08:23 - Son Güncelleme: 14.04.2019 08:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





