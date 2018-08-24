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İşte Galatasaray'da Gomis'in alternatifleri

Bafetimbi Gomis'in Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'e transferinin ardından forvet arayışlarına hız veren Galatasaray'da masada Anthony Modeste ve Burak Yılmaz'ın isimleri var.

24 Ağustos 2018 Cuma, 15:51:00 Güncelleme: 16:02:46
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İşte Galatasarayda Gomisin alternatifleri

Geçtiğimiz sezon attığı 29 golle hem gol kralı olup hem de Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcu unvanını eline alan Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımına satıldı.

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İşte Galatasarayda Gomisin alternatifleri

3 kulvarda yarışacak olan Cimbom'un forvet bölgesinde elinde sadece Eren Derdiyok kaldı. Bu transferden 6 milyon Euro gelir elde eden Galatasaray yönetimi ise Fransız yıldızın boşluğunu doldurmak için kolları sıvadı.

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İşte Galatasarayda Gomisin alternatifleri

Habertürk'ün haberine göre; Eren'in hem tam anlamıyla istenileni verememesi hem de sakatlık sorunu yaşayabileceğini düşünen teknik direktör Fatih Terim, gelen parayla 2 golcü birden transfer edilmesini istiyor.

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İşte Galatasarayda Gomisin alternatifleri

Hızlı bir forvetin yanı sıra gol yüzdeki yüksek bir santrforu da takımında görmek isteyen İmparator'un forvette alternatif oyuncularının olmasını belirttiği kaydedildi.

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İşte Galatasarayda Gomisin alternatifleri

Mustafa Cengiz yönetiminin görüştüğü ve gündemde yer alan isimler şunlar:

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