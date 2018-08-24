İşte Galatasarayda Gomisin alternatifleri

İşte Galatasaray'da Gomis'in alternatifleri
Bafetimbi Gomis'in Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'e transferinin ardından forvet arayışlarına hız veren Galatasaray'da masada Anthony Modeste ve Burak Yılmaz'ın isimleri var.
24 Ağustos 2018 Cuma, 15:51:00 Güncelleme: 16:02:46
Geçtiğimiz sezon attığı 29 golle hem gol kralı olup hem de Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcu unvanını eline alan Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımına satıldı.
3 kulvarda yarışacak olan Cimbom'un forvet bölgesinde elinde sadece Eren Derdiyok kaldı. Bu transferden 6 milyon Euro gelir elde eden Galatasaray yönetimi ise Fransız yıldızın boşluğunu doldurmak için kolları sıvadı.
Habertürk'ün haberine göre; Eren'in hem tam anlamıyla istenileni verememesi hem de sakatlık sorunu yaşayabileceğini düşünen teknik direktör Fatih Terim, gelen parayla 2 golcü birden transfer edilmesini istiyor.
Hızlı bir forvetin yanı sıra gol yüzdeki yüksek bir santrforu da takımında görmek isteyen İmparator'un forvette alternatif oyuncularının olmasını belirttiği kaydedildi.
Mustafa Cengiz yönetiminin görüştüğü ve gündemde yer alan isimler şunlar: