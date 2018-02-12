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  • İşte FIFA 18’de en yüksek potansiyele sahip 20 Türk futbolcu 1
    İşte FIFA 18’de en yüksek potansiyele sahip 20 Türk futbolcu

    20 - Umut Bozok

    Genel Reyting: 69 Potansiyeli: 80

    Oynadığı Takım: Nimes Olymique