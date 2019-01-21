İşte Fenerbahçe'nin Bursaspor 11'i! Ersun Yanal kadroyu belirledi
Süper Lig'de zorlu Bursaspor deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'de Ersun Yanal kadrosunu belirledi. 3 puanı alarak düşme hattından uzaklaşmak isteyen Sarı Lacivertli ekipte Sadık Çiftpınar'ın oynaması beklenirken, Slimani'nin ve Eljif Elmas'ın ise cezası bulunuyor. İşte Fenerbahçe'nin Bursaspor maçı 11'i...
21 Ocak 2019 Pazartesi, 11:12:08
Güncelleme: 11:13:19
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Ligin ilk yarısında gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, 2019 yılındaki ilk resmi maçında da Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Ümraniyespor'a 1-0 yenildi.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çıktığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısını 17. sırada tamamlamıştı.
Fenerbahçe, Bursaspor karşılaşmasına 6 oyuncusundan yoksun çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan Eljif Elmas, Bursaspor karşısında forma giyemeyecek.